Что пообещали Путин и Сечин Кадырову за отказ от активов Роснефти в Чечне

Алина Фадеева, Людмила Подобедова, Инна Сидоркова, РБК

«Роснефть» не будет продавать властям Чечни свои региональные активы и останется работать в республике. Таков реальный итог встречи Игоря Сечина и Рамзана Кадырова, которая состоялась 19 апреля

«Роснефть» продолжит работу в Чечне и не будет продавать республике свои региональные активы (основной из них - «Грознефтегаз», который на 51% принадлежит компании, остальное - в собственности республики), договорились 19 апреля главный исполнительный директор нефтяной компании Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом РБК рассказали два источника в «Роснефти». «Это факт», - подтвердил РБК источник в «Грознефтегазе».

19 апреля у Игоря Сечина и Рамзана Кадырова была встреча, потом они оба по отдельности встречались с Путиным.

Как отмечает один из источников РБК в «Роснефти», Сечин с Кадыровым также договорились о снятии обязательств с «Роснефти» строить в Чечне нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

На встрече также было решено, что «Роснефть» будет инвестировать в социальную инфраструктуру региона, в том числе строить жилье, и его часть передаст в муниципальную собственность. Объем этих инвестиций он назвать отказался.

Представитель «Роснефти» итоги встречи не комментирует, представитель Рамзана Кадырова и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перенаправили РБК в пресс-службу «Роснефти». «Это корпоративный вопрос, и задавать его нужно «Роснефти», - сказал РБК Песков. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов отметил лишь, что встреча была «исключительно плодотворной».

«Грознефтегаз», который занимается добычей нефти в Чечне, - не самый значительный из активов «Роснефти». В 2016 году, по данным ЦДУ ТЭК, он добыл всего 170,7 тыс. т нефти, или 0,08% добычи «Роснефти» за год (210 млн т). Выручка региональной компании за 2015 год составила 3,7 млрд руб., убыток - 171 млн руб., более свежих данных нет.

Продажа или сохранение этого актива никак не повлияет на бизнес «Роснефти», слишком незначителен его размер, констатирует аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Добыча «Грознефтегаза» падает, и сейчас главная задача - ее поддержать, рассказал РБК менеджер компании. Это сложно и дорого, поскольку бурить нужно глубокие скважины, объясняет он. Стоимость одной скважины может доходить до 1,5 млрд руб., объясняет источник РБК. Добывать нефть в Чечне можно будет еще шесть-семь лет, а потом скважины будут истощены, считает ведущий аналитик УК «Горизонт» Владимир Рожанковский. Чтобы продолжать добычу еще 14 лет, нужно инвестировать около $1,5 млрд, в том числе в приобретение техники, оценивает он.

«История переговоров Сечина и Кадырова очень закрытая, мы можем только догадываться, как им удалось заключить соглашение», - говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Однако глава «Роснефти» еще раз показал, что является одной из самых сильных в политическом смысле фигур, полагает политолог: «Есть люди, которые могут договориться с Кадыровым, - вот, пожалуйста, Сечин».

Конфликт интересов

«Роснефть» и Грозный давно ведут спор о том, как именно делить чеченские нефтяные активы, которые сейчас находятся в собственности Росимущества и «Роснефти» и за контроль над которыми республика боролась с начала 1990-х. В декабре 2015 года Рамзан Кадыров попросил Владимира Путина передать республике «Чеченнефтехимпром» (100% акций у Росимущества) и получил поддержку президента, писал «Коммерсантъ». «Чеченнефтехимпром» властям Чечни нужен, чтобы на привлеченные средства построить в республике НПЗ, что «даст дополнительные налоги, рабочие места, не говоря уже о развитии нефтепромышленности», пояснял Рамзан Кадыров (цитата по ТАСС). «Для нашего региона это будет большой успех», - утверждал он.

Позже Грозный также решил строить на земельных участках «Чеченнефтехимпрома» завод по производству литий-ионных аккумуляторов (соглашение с корейской КОКАМ об этом было подписано в 2014 году). В январе 2016 года Минэнерго и ФАС согласовали проект распоряжения о передаче 100% компании в собственность республики, сообщал «Интерфакс». Однако процесс затормозила «Роснефть». Компания арендует большую часть имущества «Чеченнефтехимпрома», которое технологически связано с активами «Грознефтегаза». Стороны несколько месяцев обсуждали, как поделить имущество, и в августе «Роснефть» предложила продать все имущество «Чеченнефтехимпрома» республике вместе со всеми остальными чеченскими активами «Роснефти», писал «Коммерсантъ». Другой предложенный компанией вариант - передать Чечне земельный участок для производства аккумуляторов, на котором нет оборудования, необходимого «Грознефтегазу».

В 2017 году PwC оценила активы «Роснефти» в Чечне в 12,5 млрд руб., но такая оценка возмутила Кадырова. Активы «убитые», и предложение заплатить за них 12,5 млрд руб. выглядит «просто смешно», заявил он в интервью «России 24». В этом же интервью Кадыров припомнил другое невыполненное обещание «Роснефти» - построить НПЗ в республике. Строительство завода обсуждается с 2010 года, но так до сих пор и не началось. Строительство НПЗ в регионе невыгодно «Роснефти» и возможно только при софинансировании из бюджета, взамен «Роснефть» предлагала построить более дешевый битумный завод, рассказывали источники РБК.

«Роснефть» никак не хочет посмотреть на Чечню «с открытыми глазами», как на послевоенный регион, хотя Сечин - большой политик и государственный деятель», - говорил Кадыров в интервью «России 24». «Такое отношение к нам несправедливое, и мы будем добиваться справедливости», - обещал он.

«Мы с глубоким пониманием относимся к тому, что Рамзан Ахматович отсылает к социальным проблемам Чечни, но мы не имеем права дисконтировать стоимость активов в ущерб интересам наших акционеров», - говорил РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, «оценка активов была произведена уважаемой компанией PwC и полностью соответствует их рыночной стоимости».

У Игоря Сечина всегда была такая позиция: нефтяные активы в Чечне должны остаться у «Роснефти», сказал РБК источник из окружения главы «Роснефти».

Об этом знает еще один источник в его круге. Федеральный центр не практикует передачу регионам местных нефтегазовых активов, так что сохранение присутствия «Роснефти» в Чечне - общий тренд, считает Владимир Рожанковский. Грозный давно мечтает сконцентрировать в своих руках нефтяные активы и управлять ими, но помощь из федерального бюджета с лихвой перекрывает денежные потоки от добываемой нефти, полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.