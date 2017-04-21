Государственная Дума России отклонила во втором чтении законопроект о компенсации россиянам, пострадавшим от "неправосудных решений" зарубежных судов, а также от введения санкций.

Как сообщает Би-Би-си, за отклонение документа проголосовали 368 депутатов.

В комитете Госдумы по законодательству пояснили, что сейчас закон уже предусматривает защиту таких людей. На пленарном заседании депутаты согласились с выводами комитета о том, что нет необходимости в таких изменениях в законах.

В первом чтении законопроект был принят в октябре 2014 года.

Российские СМИ законопроект сразу же назвали "законом Ротенберга" в честь российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, попавшего под санкции ЕС и США: в конце сентября 2014 года - то есть тогда же, когда законопроект приняли в первом чтении - в Италии были арестованы виллы и апартаменты предпринимателя.

Сам Ротенберг тогда утверждал, что не намерен компенсировать личные потери от западных санкций за счет федерального бюджета. Он также говорил, что инициаторы законопроекта исходят из интересов отечественного бизнеса.