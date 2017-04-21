Президент Белоруссия Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет.

"Мужики, и те, кто рядом с вами, хотя женщины наши еще за головы держатся, - не надейтесь ни на какую приватизацию. Не надейтесь на то, что мы завтра отпустим бразды и все - от президента до депутата - купят какую-то долю народного имущества. Пока я президент, этого не будет", - заявил А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу.

"Не могу я пойти на это", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому не сидите, не ждите чего-то, а начинайте работать", - добавил он.

