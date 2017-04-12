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Топливно-энергетический комплекс
Кадыров и Сечин договорились об урегулировании недопониманий
07:41 20.04.2017 |
Руководство Чечни и компания "Роснефть" уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в среду на встрече с Путиным.
В ходе беседы с Кадыровым Путин поинтересовался, удалось ли ему договориться с руководством "Роснефти" о дальнейшей работе.
"С Игорем Ивановичем (Сечиным) мы договорились. Были определенные недопонимания. Я так понял, что до руководства "Роснефти" не доходило то, что мы хотим. Сегодня мы нашли общий язык. И дальше будем двигаться и развивать отношения. "Роснефть" остается для нас очень важной в республике и дальше будет вкладывать и развивать, и нефтяное направление, и экономику республики", - доложил Кадыров Путину.
В свою очередь Путин отметил, что вечером в среду обсудит данную тему с Сечиным. "Отлично, он через пару часов у меня будет здесь. Мы с ним тоже поговорим на эту тему", - сказал Путин.
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