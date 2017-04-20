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Топливно-энергетический комплекс
ExxonMobil просит разрешения продолжить бурение в России, несмотря на санкции - WSJ
20:57 19.04.2017 |
ExxonMobil обратилась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в рамках ее СП с "Роснефтью", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе, включая Арктику.
"Роснефть" и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море - 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.
В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров.
Из-за американских санкций Exxon была вынуждена свернуть деятельность в России, за исключением проекта "Сахалин-1". "Роснефть" заявляла, что готова самостоятельно продолжать работку в Арктике.
Тем не менее, по словам главы российской компании Игоря Сечина, в 2019 году "Роснефть" и Exxon планируют продолжить бурение в Карском море. А в 2017 году "Роснефть" намерена провести сейсмику 3D в Арктике, где было открыто месторождение Победа.
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