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Парламент Молдовы не будет ратифицировать соглашения с ЕврАзЭС - спикер
09:23 18.04.2017 |
Председатель парламента Молдовы Андриан Канду считает, что предоставление Молдове статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе будет иметь лишь "символический характер".
"Это политический жест президента Игоря Додона. К сожалению, он продолжает свои выступления с тем же посланием, что продвигал и в ходе избирательной кампании по выборам президента. Это не приносит никакой пользы, так как общество расколото. Президент предпринимает действия по усугублению этого раскола, вместо того, чтобы найти решения и проекты для его консолидации", - заявил А.Канду журналистам в понедельник.
Он подчеркнул, что "предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе носит в основном символический характер и никак не повлияет на ситуацию в стране или ее отношения с другими партнерами".
"Любое международное соглашение, чтобы оно имело юридическую силу, должно пройти процедуру ратификации в парламенте. Парламент не будет ратифицировать соглашения с Евразийским (экономическим) союзом. Любое членство в качестве наблюдателя в любой организации не оказывает влияния на отношения с Европейским Союзом, с которым Республика Молдова обладает статусом ассоциированного государства. Наше сотрудничество с ЕС находится на другом уровне", - заявил А.Канду.
В пятницу Высший совет Евразийского экономического союза поддержал инициативу президента И.Додона о предоставлении Молдове статуса наблюдателя. Решение по этому поводу будет принято на одном из следующих заседаний.
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