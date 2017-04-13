До конца этого года Грузия будет покупать газ только у Азербайджана. Закупок у России грузинские власти не планируют. Такую возможность Тбилиси получил после подписания нового контракта с «Газпромом» о транзите российского газа в Армению. Ранее газовый монополист отдавал Грузии часть транзитного газа в счет оплаты, теперь будет платить и деньгами.

Вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что до конца года страна не будет больше покупать газ у «Газпрома». Он сообщил, что за первый квартал Грузия закупила у России 100 млн куб. м природного газа. По словам министра, «не зависеть от поставок российского газа» позволяет новый транзитный контракт с «Газпромом».

«На сумму, которую Грузия получает от «Газпрома» за транзит российского газа в Армению, мы имеем возможность покупать газ в Азербайджане и, если понадобится, в Иране, - сказал он, добавив: - На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом».

При необходимости, говорит Каха Каладзе, Тбилиси может получать дополнительные объемы российского газа по льготному тарифу - по $185 вместо $215 за 1 тыс. кубометров.

Грузия не покупает газ у «Газпрома» с 2007 года. До начала этого года она получала его в качестве платы за транзит российского газа в Армению (Тбилиси полагалось 10% от транзитного объема).

Переговоры по новому соглашению проходили в несколько этапов и затянулись главным образом из-за того, что «Газпром» настаивал на оплате транзита деньгами, в то время как Грузия соглашалась на газ.

В конечном итоге грузинская сторона пошла на уступки, и в январе 2017-го был подписан договор сроком на два года. Согласно документу, в 2017 году «Газпром» оплатит транзит газа через Грузию по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только денежными расчетами.

К окончанию срока действия двухлетнего контракта с «Газпромом» Грузия должна усилить свою энергетическую независимость, поскольку к этому времени в стране построят новое подземное хранилище газа (ПХГ), пояснил Каха Каладзе. Строительство ПХГ начнется в следующем году и должно завершиться к 2020 году.

Стоит отметить, что и на данный момент Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, а большая часть российских поставок приходилась на холодное время года, когда начинался отопительный сезон.

«Несмотря на то что Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, зимой азербайджанского газа просто не хватает. В связи с этим грузинское правительство подписало достаточно гибкий контракт с «Газпромом», в результате чего российский газ необходим им лишь во время отопительного сезона», - сообщил заместитель директора ФНЭБ по газовым проектам Алексей Гривач.