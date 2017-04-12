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Назарбаев распорядился начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу
10:03 12.04.2017 |
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу.
"Мы начнем подготовительную работу (по переходу на латиницу - ИФ). Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", - говорится в авторской статье Н.Назарбаева в газете "Егемен Казахстан" (Независимый Казахстан).
"До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице", - подчеркнул глава государства.
"С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", - добавил глава государства.
При этом Н.Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.
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