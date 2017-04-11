Юрий Барсуков, Дмитрий Бутрин, КоммерсантЪ

Россия впервые выразила недовольство и разочарование промежуточными итогами сделки с ОПЕК по сокращению добычи: рост цен на нефть оказался не столь большим, как рассчитывала Москва. Официальных выводов и решений пока нет, однако в прогнозах Минэкономики сделка отсутствует после 1 июля. Дилемма для правительства РФ заключается в том, что рост добычи в США и собственные планы российских компаний по ее увеличению делают продление соглашения неактуальным, но выход Москвы из сделки с ОПЕК, скорее всего, приведет к резкому падению цен на нефть.

Результаты сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти "чуть меньше, чем мы бы хотели", признал 7 апреля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, власти России рассчитывали на рост цены на нефть до $55-60 за баррель. Вице-премьер оговорился, что в любом случае решение было правильным, поскольку цены стабилизировались на более высоком уровне, чем до сделки.

Это первое критическое высказывание российских чиновников о договоренностях с ОПЕК, которые раньше публично описывались исключительно в восторженных тонах. Примерно через месяц Москве нужно сформулировать позицию о возможном продлении договоренности на второе полугодие, но сейчас консенсуса по этому вопросу нет. По словам собеседников "Ъ" в нефтекомпаниях, их все больше смущают риски сделки.

Исходно предполагалось, что сокращение добычи должно продолжаться, пока уровень коммерческих запасов нефти в мире не снизится до средних значений за пять лет. Запасы сокращаются, но до достижения цели еще далеко. При этом производители сланцевой нефти в США увеличивают добычу быстрее, чем ожидалось. В декабре 2016 года министр энергетики РФ Александр Новак ожидал роста на 300-400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в 2017 году, в марте он поднял оценку до 400-500 тыс. б/с. По оценкам EIA, за январь--март добыча в США выросла на 253 тыс. б/с, достигнув значений начала 2016 года (около 9,2 млн б/с), причем число буровых и объем капвложений в секторе растут. "Может получиться, что, продолжая сокращать добычу, мы просто отдадим долю рынка",- говорит один из собеседников "Ъ".

Другое опасение связано с тем, что у нефтяников были планы роста добычи в 2017 году, которые из-за сделки сдвинуты на второе полугодие. Если сделку продлят, планы придется менять, что ухудшит экономику проектов. Более того, макропрогноз Минэкономики, опубликованный на прошлой неделе, предполагает рост добычи в России до 549 млн тонн в этом году, а это требует как минимум пересмотра российского участия в сделке с ОПЕК. "В отрасли есть разочарованность сделкой на фоне быстрой реакции сланцевых производителей",- говорит Ильдар Давлетшин из "Ренессанс Капитала". По его мнению, выгоды сделки сомнительны и из-за неожиданно крепкого рубля - при падении цен до $45 за баррель и ослаблении рубля до 65 руб. за доллар рублевая выручка компаний даже увеличится.

В большинстве прогнозов аналитиков по России (в странах ЕС, в российских банках, в МВФ и Всемирном банке) модели роста ВВП и платежного баланса до сих пор предполагают, что сделка будет действовать в течение всего 2017 года. Однако официальная позиция Москвы, выраженная в прогнозах, прямо противоположна. "Базовый" и "целевой" сценарии прогноза Минэкономики на 2017-2020 гг. включают модельное предположение, что соглашение не будет продлено с июля. Министр экономики Максим Орешкин на прошлой неделе пояснял, что пока это чисто прогнозная гипотеза, которую не следует воспринимать как позицию министерства.

В целом оценки Минэкономики оставляют России свободу выбора: по ним отказ от соглашения с ОПЕК существенного влияния на экспорт РФ и платежный баланс вообще не окажет. Официальное мнение Минфина неизвестно, источники "Ъ" в министерстве сообщали, что она совпадает с позицией Минэкономики.

Но есть и другая точка зрения - что выход России из соглашения в июле несет большие риски, будет означать распад консенсуса внутри ОПЕК, возврат к ценовой войне и борьбе за долю рынка. "Цены резко упадут, это невыгодно и бюджету, и компаниям",- говорит собеседник "Ъ" в правительстве. "Весь рынок ожидает продления соглашения, потому что цены не устраивают никого",- говорит аналитик западного инвестбанка. Он считает, что ситуация с запасами носит сезонный характер, к лету стоит ждать их быстрого сокращения. Официальная позиция Минэнерго РФ состоит в том, что нужно дождаться мая и принять решение, исходя из динамики запасов, добычи в США и уровня цен. При этом все собеседники "Ъ" согласны, что решение должно быть одобрено на уровне президента РФ и что есть внешнеполитические факторы, в том числе связанные с ситуацией вокруг Сирии, влияние которых сейчас невозможно предсказать.