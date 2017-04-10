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Топливно-энергетический комплекс
Беларусь и Россия договорились о выделении Белоруссии кредита на $1 млрд
08:43 10.04.2017 |
Белоруссия рассчитывает получить от России около $1 млрд кредитных ресурсов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко в эфире Общенационального телевидения (ОНТ).
"Было сделано поручение еще дополнительно около $1 миллиарда кредита на хороших условиях выделить", - отметил вице-премьер, говоря об итогах состоявшейся 3 апреля в Санкт-Петербурге встречи президентов России и Белоруссии.
Семашко также заявил, что российская сторона будет способствовать выделению в этом году Белоруссии двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). "Третий и четвертый транш - каждый по $300 млн. Итого $600 млн поступит (в этом году - прим. ТАСС) в Беларусь на очень выгодных условиях: низкие ставки, хорошие сроки", - сказал заместитель премьер-министра Белоруссии.
В минувшем году Белоруссии был выделено два транша кредита ЕФСР - $500 млн и $300 млн. Третий транш в размере $300 млн должен был поступить в октябре 2016 года.
Ранее также первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что Россия и Белоруссия вышли на решение по рефинансированию текущих долговых обязательств республики в размере $750-800 млн. "Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка $750-800 млн - основной долг и сумма процентов к погашению в этом году", - уточнил первый вице-премьер Белоруссии.
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