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Топливно-энергетический комплекс
Лукашенко назвал цену за газ РФ в 2017 г - $130 за тыс кубов
23:24 07.04.2017 |
Белоруссия будет платить за газ РФ в 2017 году по действующему контракту с "Газпромом" - 130 долларов долларов за тысячу кубов, но частично цена будет компенсирована за счет реэкспорта российской беспошлинной нефти, о достижении соответствующей договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Равные условия должны быть... Я сказал Путину, если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите... Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили как он есть, вот 130 долларов (за тысячу кубометров - ред.) есть, чтобы до конца 130 долларов было. Давайте договоримся о компенсации этой цены, которую мы хотим и они (РФ - ред.) хотят", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.
Фрагмент выступления транслировало в вечернем эфире белорусское телевидение.
Как сообщал президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. По его словам, имеющиеся проблемы будут решены в течение ближайших 10 дней. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017 году, но и в 2018-2019 годах.
Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.
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