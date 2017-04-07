Россия и Белоруссия смогли урегулировать взаимные претензии в нефтегазовой сфере, наступила завершающая стадия переговоров. Предполагается, что базовые договоренности будут действовать три года. В соответствии с новыми условиями, Белоруссия больше не обязана поставлять в Россию бензин со своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ответ на поставки российской нефти.

Сегодня министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что достигнутые с Белоруссией договоренности не предусматривают обязательных встречных поставок нефтепродуктов в объеме 1 млн тонн в год в обмен на поставки "черного золота". "Таких обязательств не будет, взаимоотношения будут строиться на рыночных условиях", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии условия обязательных встречных поставок нефтепродуктов, предусмотренного предыдущим межправительственным соглашением с Минском.

Именно эти договоренности Белоруссия постоянно не выполняла. Систематические перебои с поставками нефтепродуктов в Россию по договору начались в начале 2016 года. Как отмечал ранее в феврале гендиректор компании "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев, Белоруссия пыталась полностью прекратить поставки бензина в Россию, но на тот момент, по его данным, они составляли примерно 40 процентов. "Так как цены по договорам на нефть для Белоруссии внутрироссийские, то и пошлины, которые они получают от экспорта нефтепродуктов, должны идти в бюджет РФ, а не в белорусский... Весь бензин, который производится на белорусских НПЗ из российской нефти, должен возвращаться на российский рынок. Однако в России он в несколько раз дешевле, чем в Европе, поэтому продать стремятся туда", - заявил Танкаев "Прайм".

После встречи президентов РФ и Белоруссии вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко говорил, что достигнуты договоренности о снятии с Белоруссии обязательств по поставкам нефтепродуктов, отмечая, что такие поставки невыгодны белорусским НПЗ. Отмена обязательств даст возможность Белоруссии зарабатывать на более выгодных поставках дополнительно $150 млн в год, уточнял он.

Белоруссия договорилась с РФ о возобновлении ежегодных поставок российской нефти в объеме 24 млн тонн с текущего года до 2024 года включительно. При этом до 2019 года включительно из этих 24 млн тонн нефти 18 млн будет направляться на переработку на НПЗ, а 6 млн тонн будут "перетаможиваться". Семашко не уточнял суть этого процесса, однако подчеркивал, что пошлины от этой "перетаможки" будут поступать в бюджет Белоруссии.