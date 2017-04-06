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Топливно-энергетический комплекс
Газпром заключил с Ташкентом пятилетний контракт на закупку узбецкого газа
20:21 06.04.2017 |
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер 5 апреля подписал с вице-премьером Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым контракт на срок до пяти лет: с 2018 года «Газпром» будет ежегодно покупать по 4 млрд куб. м узбекского газа. Какова цена контракта, стороны не сообщили, пишут "Ведомости".
"Газпром", который закупает газ в Узбекистане с 2003 года, впервые заключил среднесрочный контракт и это означает, что шансы Туркмении, у которой "Газпром" с прошлого года прекратил покупать газ, возобновить экспорт в Россию с 2019 года резко снижаются. Но "Газпрому" и узбекский газ не слишком нужен, а, по мнению аналитиков, основная причина заключения длительного контракта - стремление укрепить политические отношения с Ташкентом, пишет "Коммерсант".
Миллер также сообщил, что соглашение по разделу продукции по основному проекту добычи "Газпрома" в стране - Шахпахты, с извлекаемыми запасами около 8 млрд кубометров, будет продлено на пять лет, до 2024 года.
"Газпром" покупает газ в Узбекистане с 2003 года, но в основном закупка велась на базе однолетних контрактов. Исторически 3-4 млрд кубометров узбекского газа в год "Газпром" поставляет на юг Казахстана, получая взамен казахский газ по своповой схеме. Кроме того, небольшой объем газа (в пределах 100 млн кубометров) из Узбекистана поставляется в Киргизию, где "Газпром" с 2014 года владеет газотранспортной системой. В то же время закупки газа в Узбекистане в последние годы неуклонно снижались - с 9,4 млрд кубометров в 2013 году до 6,2 млрд кубометров в 2016 году; в 2017 году планируется закупить всего 5 млрд кубометров. Это связано с тем, что "Газпрому" этот газ нужен только для казахского свопа и Киргизии.
Но все же Узбекистан избежал участи Туркмении, с которой "Газпром" с начала 2016 года вообще разорвал контракт и подал к "Туркменгазу" иск в Стокгольмский арбитраж. В отличие от Ашхабада, в 2015 году Ташкент пошел на снижение закупочной цены (основана на netback от среднеевропейских газовых цен). Туркмения теперь оказывается в крайне сложном положении - согласованная с "Газпромом" арбитражная пауза истекает в конце 2018 года, но с учетом контракта с Узбекистаном (где есть take-or-pay) у "Газпрома" в течение нескольких лет не будет необходимости закупать еще и туркменский газ. Слабостью переговорной позиции Туркмении уже пользовался Иран, который не платил Ашхабаду полную цену за газ. В ответ Туркмения с начала года остановила поставки в Северный Иран, оставшись с единственным работающим направлением экспорта в Китай. В последнее время Ашхабад делает регулярные заявления о прогрессе газопровода ТАПИ, который должен открыть путь туркменскому газу через Афганистан в Пакистан и Индию, но собеседники "Ъ" крайне скептически оценивают шансы проекта, учитывая сложную обстановку в Афганистане.
"После смены руководства Узбекистана (после смерти в сентябре 2016 года президента Ислама Каримова. - "Ъ") по многим направлениям появились ожидания, что политические отношения могут улучшиться, что удастся закрыть конфликтные истории, связанные с неудачными инвестициями российских компаний", - говорит глава экономического направления ИЭФ Марсель Салихов. По его мнению, заключение газового контракта, видимо, связано с идеей улучшения политических отношений, поскольку "Газпрому" нет особого смысла закупать газ в Средней Азии в таких больших объемах, тем более по цене, близкой к европейскому netback.
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