Победу на парламентских выборах в Армении, прошедших 2 апреля, одерживает пророссийски настроенная Республиканская партия (РПА), председателем которой является президент страны Серж Саргсян.

По результатам обработки данных с 1139 из 2009 избирательных участков за РПА проголосовали 49,9 процента избирателей, сообщил ЦИК. У консервативного блока партий "Царукян", названного по имени его лидера - бизнесмена Гагика Царукяна, - в активе около 27,9 процента. На третьем месте Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" с 6,7 процента голосов. Партия "Дашнакцтюн" состоит в коалиции с Республиканской партией.

Еще до закрытия избирательных участков оппозиция обвинила власти в фальсификациях. "Мы зафиксировали многочисленные нарушения тайны голосования, кроме того, многие голосовали неоднократно", - заявил оппозиционный политик Овсеп Хуршудян. До голосования международные наблюдатели уже высказывали опасения по поводу соблюдения международных демократических стандартов. Представительство ЕС и американское посольство в Ереване выразили обеспокоенность сообщениями о "запугивании избирателей, покупки голосов и систематическом использовании административных ресурсов для поддержки определенных партий".

Электронное устройство не идентифицировало отпечатки пальцев президента

Правом голоса в Армении обладают около 2,5 миллиона человек. Это голосование стало первым после перехода страны от президентской к парламентской форме правления. Представители оппозиции полагают, что в 2018 году Серж Саргсян после окончания срока президентских полномочий возглавит правительство. В настоящий момент пост премьер-министра Армении занимает Карен Карапетян, также представляющий Республиканскую партию.

На выборах были зафиксированы технические проблемы. Для предотвращения повторного голосования на участках были установлены аппараты для идентификации избирателей с помощью отпечатков пальцев. В некоторых случаях устройства не работали. Как сообщают очевидцы, перед участками выстроились длинные очереди. Тысячи людей так и не смогли принять участие в выборах. В числе тех, чьи отпечатки пальцев не смогло распознать электронное устройство, оказался и президент страны Серж Саргсян.