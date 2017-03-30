Депутаты молдавского парламента лишатся неприкосновенности. 30 марта в первом чтении за соответствующую поправку в законодательство проголосовало большинство народных избранников. Категорически против нововведения высказались оппозиционные социалисты и коммунисты. Опрошенные DW эксперты неоднозначно относятся к идее уравнять депутатов с другими гражданами страны.

"Независимость гарантируется"

"Снятие иммунитета не ограничит независимость депутата, не затронет его право на свободу выражения мнения", отметили в пояснительной записке к законопроекту его авторы - группа депутатов из правящей Демократической партии. Народный избранник "не может быть привлечен к уголовной ответственности за голосование", подтвердил, представляя 30 марта документ с трибуны парламента, демократ Сергей Сырбу.

Его однопартиец, спикер законодательного органа Адриан Канду на пресс-конференции в Кишиневе 20 марта подчеркнул, что инициатива "входит в список мер по борьбе с коррупцией" и обеспечивает неподкупность членов парламента. Объявляя результаты голосования за законопроект в первом чтении, спикер Адриан Канду сказал, что "за" высказалось большинство, но точной цифры не назвал. В зале пленарных заседаний парламента присутствовали в этот момент 86 депутатов из 101. Минимальный порог для того, чтобы внести поправки в конституцию - 67 голосов.

Статья 70-я конституции Молдавии гласит, что "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску" без согласия парламента. За всю историю независимости Молдавии неприкосновенности лишились пять депутатов. Последним стал бывший лидер либеральных демократов и экс-премьер-министр Влад Филат. С него был снят иммунитет 15 октября 2015 года по запросу генпрокурора. После голосования депутатов Филат был задержан прямо в зале заседаний.

Почему оппозиция против

Коммунисты и социалисты законопроект о снятии иммунитета с депутатов не поддержали. С точки зрения члена фракции социалистов Богдана Цырди, в Молдавии "иммунитет не спасает от уголовного преследования. Его в любой момент могут снять по требованию прокурора", поэтому инициатива правящей Демпартии связана лишь с ее политическими интересами.

"Учитывая тот факт, что демократы предлагают переход к одномандатной системе, их цель очевидна: запугать потом избранных депутатов-одномандатников прокуратурой и перетащить на свою сторону", - убежден депутат от оппозиции. Лидеру Демпартии, олигарху Владу Плахотнюку в обществе и СМИ приписывают контроль над госинститутами и силовыми структурами, его обвиняют в узурпации власти в стране.

В интервью DW Цырдя напомнил, что в отчете Венецианской комиссии по проблемам парламентского иммунитета, утвержденном в мае 1996 года, подчеркивается, что иммунитет обеспечивает народным избранникам "свободу слова и действия", а также "защищает от возможного произвола большинства".

"На удешевление борьбы"

Излагая DW свою точку зрения, политический консультант Сергей Манастырлы подчеркнул, что "все государственные институты, в том числе силовые структуры Республики Молдова, на данный момент распределены по политическому соглашению между партиями правящей коалиции - депутатами и либералами".

Как заметил эксперт, "в условиях, когда на протяжении последних двух лет мы неоднократно становились свидетелями того, как судебную систему страны и правоохранительные органы Демпартия использовала в борьбе против своих политических оппонентов, совершенно ясно, что отмена депутатского иммунитета только облегчит и удешевит доминирующей политической силе борьбу с оппозицией".

Абсолютная необходимость

Доктор истории, политолог Руслан Шевченко уверен, что "снятие иммунитета с депутатов - дело абсолютно необходимое. Без этого борьба с коррупцией невозможна". Он напомнил, что "тема постоянно поднималась во всех парламентах, начиная с первой половины 1990-х годов, но каждый раз парламентарии с завидным упорством отклоняли законопроект на разных стадиях разработки". По мнению эксперта, это связано с тем, что "у подавляющего большинства депутатов есть темные пятна в биографии. Можно не сомневаться, что будь их воля, никто никогда бы добровольно иммунитет с себя не снял".

Однако, продолжает Шевченко, "существуют требования США и ЕС относительно ужесточения борьбы с коррупцией в стране, а снятие депутатского иммунитета - одна из важнейших составных частей этой борьбы". Нынешнее руководство Молдавии, должно выполнить свою часть обязательств перед международными партнерами.

Решение вопроса о депутатской неприкосновенности "нынешние власти смогут на законных основаниях вписать в плюсы своего правления". "В результате будут убиты сразу два зайца: во-первых, удастся стимулировать борьбу с коррупцией в органах власти, а во-вторых, удастся значительно повысить доверие к себе со стороны США и ЕС", - говорит молдавский политолог в интервью DW.

Изменение 70-й статьи конституции повлечет за собой изменения в законе "О статусе депутата". Сегодня, кроме народных избранников, статусом неприкосновенности обладают судьи, кандидаты в депутаты, кандидаты на выборные должности. Прежде чем вступить в силу, поправки в конституцию будут обсуждаться во втором чтении.