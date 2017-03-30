Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Молдавские депутаты останутся без статуса неприкосновенности

 

Депутаты молдавского парламента лишатся неприкосновенности. 30 марта в первом чтении за соответствующую поправку в законодательство проголосовало большинство народных избранников. Категорически против нововведения высказались оппозиционные социалисты и коммунисты. Опрошенные DW эксперты неоднозначно относятся к идее уравнять депутатов с другими гражданами страны.

"Независимость гарантируется"

"Снятие иммунитета не ограничит независимость депутата, не затронет его право на свободу выражения мнения", отметили в пояснительной записке к законопроекту его авторы - группа депутатов из правящей Демократической партии. Народный избранник "не может быть привлечен к уголовной ответственности за голосование", подтвердил, представляя 30 марта документ с трибуны парламента, демократ Сергей Сырбу.

Его однопартиец, спикер законодательного органа Адриан Канду на пресс-конференции в Кишиневе 20 марта подчеркнул, что инициатива "входит в список мер по борьбе с коррупцией" и обеспечивает неподкупность членов парламента. Объявляя результаты голосования за законопроект в первом чтении, спикер Адриан Канду сказал, что "за" высказалось большинство, но точной цифры не назвал. В зале пленарных заседаний парламента присутствовали в этот момент 86 депутатов из 101. Минимальный порог для того, чтобы внести поправки в конституцию - 67 голосов.

Статья 70-я конституции Молдавии гласит, что "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску" без согласия парламента. За всю историю независимости Молдавии неприкосновенности лишились пять депутатов. Последним стал бывший лидер либеральных демократов и экс-премьер-министр Влад Филат. С него был снят иммунитет 15 октября 2015 года по запросу генпрокурора. После голосования депутатов Филат был задержан прямо в зале заседаний.

Почему оппозиция против

Коммунисты и социалисты законопроект о снятии иммунитета с депутатов не поддержали. С точки зрения члена фракции социалистов Богдана Цырди, в Молдавии "иммунитет не спасает от уголовного преследования. Его в любой момент могут снять по требованию прокурора", поэтому инициатива правящей Демпартии связана лишь с ее политическими интересами.

"Учитывая тот факт, что демократы предлагают переход к одномандатной системе, их цель очевидна: запугать потом избранных депутатов-одномандатников прокуратурой и перетащить на свою сторону", - убежден депутат от оппозиции. Лидеру Демпартии, олигарху Владу Плахотнюку в обществе и СМИ приписывают контроль над госинститутами и силовыми структурами, его обвиняют в узурпации власти в стране.

В интервью DW Цырдя напомнил, что в отчете Венецианской комиссии по проблемам парламентского иммунитета, утвержденном в мае 1996 года, подчеркивается, что иммунитет обеспечивает народным избранникам "свободу слова и действия", а также "защищает от возможного произвола большинства".

"На удешевление борьбы"

Излагая DW свою точку зрения, политический консультант Сергей Манастырлы подчеркнул, что "все государственные институты, в том числе силовые структуры Республики Молдова, на данный момент распределены по политическому соглашению между партиями правящей коалиции - депутатами и либералами".

Как заметил эксперт, "в условиях, когда на протяжении последних двух лет мы неоднократно становились свидетелями того, как судебную систему страны и правоохранительные органы Демпартия использовала в борьбе против своих политических оппонентов, совершенно ясно, что отмена депутатского иммунитета только облегчит и удешевит доминирующей политической силе борьбу с оппозицией".

Абсолютная необходимость

Доктор истории, политолог Руслан Шевченко уверен, что "снятие иммунитета с депутатов - дело абсолютно необходимое. Без этого борьба с коррупцией невозможна". Он напомнил, что "тема постоянно поднималась во всех парламентах, начиная с первой половины 1990-х годов, но каждый раз парламентарии с завидным упорством отклоняли законопроект на разных стадиях разработки". По мнению эксперта, это связано с тем, что "у подавляющего большинства депутатов есть темные пятна в биографии. Можно не сомневаться, что будь их воля, никто никогда бы добровольно иммунитет с себя не снял".

Однако, продолжает Шевченко, "существуют требования США и ЕС относительно ужесточения борьбы с коррупцией в стране, а снятие депутатского иммунитета - одна из важнейших составных частей этой борьбы". Нынешнее руководство Молдавии, должно выполнить свою часть обязательств перед международными партнерами.

Решение вопроса о депутатской неприкосновенности "нынешние власти смогут на законных основаниях вписать в плюсы своего правления". "В результате будут убиты сразу два зайца: во-первых, удастся стимулировать борьбу с коррупцией в органах власти, а во-вторых, удастся значительно повысить доверие к себе со стороны США и ЕС", - говорит молдавский политолог в интервью DW.

Изменение 70-й статьи конституции повлечет за собой изменения в законе "О статусе депутата". Сегодня, кроме народных избранников, статусом неприкосновенности обладают судьи, кандидаты в депутаты, кандидаты на выборные должности. Прежде чем вступить в силу, поправки в конституцию будут обсуждаться во втором чтении.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

20:12 Курс дол­ла­ра к ми­ро­вым ва­лю­там 30 мар­та рас­тет на по­зи­тив­ных дан­ных по ВВП

19:04 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 30 мар­та ро­стом бир­же­вых ин­дек­сов

18:35 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 30.03.17

17:15 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 30.03.2017

16:16 Рас­сле­до­ва­ние фак­тов зло­упо­треб­ле­ния ру­ко­вод­ством НБУ в ин­те­ре­сах долж­ност­ных лиц бан­ков ка­са­ет­ся и Пла­ти­нум Бан­ка, - САП

15:44 Ощад­банк ввел ко­мис­сию при опла­те услуг ЖКХ

14:03 Боль­шин­ство фон­до­вых ин­дек­сов Азии упа­ли 30 мар­та

13:11 Став­ки по ипо­теч­ным кре­ди­там мо­гут не­зна­чи­тель­но сни­зить­ся к кон­цу 2017г - бан­ки­ры

12:53 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 29.03.2017

12:30 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 30.03.2017

11:24 ЕБРР оце­ни­ва­ет уро­вень про­блем­ных кре­ди­тов в бан­ков­ской си­сте­ме Укра­и­ны в 30%

10:26 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 30 мар­та на укреп­ле­нии дол­ла­ра

10:22 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 384,1 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 158 млн гри­вен до 285,9 млрд гри­вен 29 мар­та

10:13 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 29.03.2017

10:02 29 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $41,2 млн до $135,4 млн

• дальше…

20:21 СУГ пе­ре­шел к по­до­ро­жа­нию в роз­ни­це 30 мар­та, а ди­зель­ное топ­ли­во — в мел­ком опте

18:33 Суд ре­шил вер­нуть авиа­ком­па­нию "Днипроавиа" в соб­ствен­ность го­су­дар­ства

18:29 Суд раз­ре­шил вне­пла­но­вую ре­ви­зию в РЦ для вы­яс­не­ния об­сто­я­тельств за­вла­де­ния 2 млрд грн "Аг­рар­но­го фонда"

17:52 Укра­и­на ожи­да­ет транш мак­ро­фи­нан­со­вой по­мо­щи ЕС € 600 млн 3-7 ап­ре­ля

17:44 Це­ны на нефть вер­ну­лись к ро­сту 30 мар­та, Brent дер­жит­ся у $52,6 за бар­рель

17:18 В ян­ва­ре-фев­ра­ле свод­ный бюд­жет вы­пол­нен с про­фи­ци­том 17,9 млрд гри­вен

14:48 Ав­то­газ на­чал до­ро­жать 30 мар­та вслед за ро­стом опто­вых цен

14:10 НБУ ввел но­вую ме­то­ди­ку оцен­ки за­па­сов пря­мых ино­стран­ных ин­ве­сти­ций

13:59 Де­фи­цит те­ку­ще­го сче­та пла­теж­но­го ба­лан­са в фев­ра­ле со­ста­вил $399 млн

12:28 Westinghouse за­ве­ря­ет в вы­пол­не­нии кон­трак­та на по­став­ки ядер­но­го топ­ли­ва в Укра­и­ну

• дальше…

19:19 Мол­дав­ские де­пу­та­ты оста­нут­ся без ста­ту­са не­при­кос­но­вен­но­сти

19:15 Пар­ла­мент Ве­не­су­э­лы ли­шен за­ко­но­да­тель­ных пол­но­мо­чий

17:50 В 2016 го­ду са­мым ак­тив­ным рын­ком ком­мер­че­ской не­дви­жи­мо­сти ста­ла Гер­ма­ния

17:40 Банк Ан­глии за­ду­мал­ся о вы­пус­ке ку­пюр с паль­мо­вым мас­лом

17:30 Гла­ву Ев­ро­со­ве­та Тус­ка в Поль­ше хо­тят при­влечь к от­вет­ствен­но­сти

17:13 Как вла­сти Бе­ла­ру­си за­бал­ты­ва­ют кри­зис обе­ща­ни­я­ми

10:38 Саль­ва­дор пер­вым в ми­ре пол­но­стью за­пре­тил до­бы­чу руд­ных ис­ко­па­е­мых

09:50 Юж­ная Ко­рея и США изу­ча­ют воз­мож­ность со­кра­ще­ния по­ста­вок неф­ти в КНДР

09:17 За­чем Пу­тин увез Мед­ве­де­ва в Арк­ти­ку

29.03 За­чем До­до­ну кон­суль­та­тив­ный ре­фе­рен­дум в Мол­да­вии

29.03 США вы­ра­жа­ют обес­по­ко­ен­ность по по­во­ду стро­и­тель­ства но­вой во­ен­ной ба­зы Ки­тая в Аф­ри­ке

29.03 Брюс­сель за­бло­ки­ро­вал сли­я­ние LSE и Deutsche Boerse

29.03 Ко­ми­тет кон­грес­са США одоб­рил за­кон о ре­ви­зии ФРС

29.03 Ки­тай зай­мет ме­сто США в МВФ и Все­мир­ном бан­ке?

29.03 Лон­дон от­ка­зы­ва­ет­ся об­суж­дать с Шот­лан­ди­ей идею ре­фе­рен­ду­ма о не­за­ви­си­мо­сти

• дальше…

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

27.03 По­тен­ци­аль­ные не­мец­кие ин­ве­сто­ры про­ек­та По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста в Ки­е­ве оце­ни­ва­ют его сто­и­мость в €300 млн

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

• дальше…

17:42 По­ро­шен­ко дал по­ру­че­ние Ген­шта­бу ВСУ и Ми­но­бо­ро­ны о пре­кра­ще­нии ог­ня в зоне АТО на Дон­бас­се с 1 ап­ре­ля

15:28 По­чти оса­да. К че­му при­ве­дут бои под До­ку­ча­ев­ском

15:02 Станет ли Ав­де­ев­ка уль­ти­ма­ту­мом к "Мин­ску-3"

12:03 За­чем Грой­сман уви­ли­чи­ва­ет со­став на­блю­да­тель­но­го со­ве­та НАК "Наф­то­газ Украины"

11:42 Гла­вой Выс­ше­го админ­су­да по­втор­но из­бран су­дья Не­чи­тай­ло

11:35 Суд по "дол­гу Януковича": Мин­фин объ­яс­нил, что про­изо­шло

09:38 Вой­на под Ма­ри­у­по­лем. По­че­му обостре­ние в При­азо­вье не­из­беж­но

29.03 Поль­ша за­кры­ла все кон­суль­ства на тер­ри­то­рии Укра­и­ны

29.03 Лон­дон­ский суд одоб­рил уско­рен­ное рас­смот­ре­ние ис­ка РФ к Укра­ине о ев­ро­бон­дах на $3 млрд

29.03 Ляш­ко на­жил особ­няк и кру­тые ав­то, хо­тя биз­не­с­ом яко­бы не вла­де­ет

29.03 Ко­ман­да он­лайн-пор­та­ла го­сус­луг iGov го­то­ва со­здать си­сте­му е-де­кла­ра­ций в ра­зы де­шев­ле - Ду­би­лет

29.03 Ка­б­мин не мо­жет уво­лить чле­нов НАПК, - Пет­рен­ко

29.03 Да­ни­люк ожи­да­ет оче­ред­ное за­се­да­ние су­да Лон­до­на по ис­ку РФ не ра­нее кон­ца ап­ре­ля

29.03 НАПК не име­ло до­го­вор­ных от­но­ше­ний с USAID, - пред­се­да­тель агент­ства Кор­чак

29.03 Кто раз в пол­го­да ло­ма­ет сайт НАПК

• дальше…

20:38 Samsung на­це­ли­лась на ки­но­те­ат­ры, пред­ста­вив 4K-дис­плей с диа­го­на­лью бо­лее 10 мет­ров

16:58 Tesla рас­ши­ри­ла воз­мож­но­сти си­сте­мы ав­то­пи­ло­ти­ро­ва­ния но­вых элек­тро­ка­ров

14:22 Де­шё­вые ки­тай­ские смарт­фо­ны риску­ют остать­ся в про­шлом

13:04 Маск под­твер­дил, что у се­рий­ной Tesla Model 3 не бу­дет при­бор­ной па­не­ли

08:47 Пред­став­ле­ны смарт­фо­ны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

29.03 Ки­бе­р­ата­ки в 2016 го­ду при­ве­ли к ком­про­ме­та­ции 1,4 млрд за­пи­сей дан­ных

29.03 По­че­му кое-кто все вре­мя опаз­ды­ва­ет, и что мож­но с этим по­де­лать

29.03 Skoda рас­кры­ла пред­вест­ни­ка ку­пе­об­раз­но­го крос­со­ве­ра

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

29.03 Учё­ные из Син­га­пу­ра раз­ви­ва­ют идею "циф­ро­вых напитков"

29.03 При­ня­тый ка­над­ски­ми вла­стя­ми за­кон рез­ко огра­ни­чил зо­ну по­лё­тов БПЛА

28.03 Пре­ступ­ни­ки хо­те­ли вы­красть остан­ки Эн­цо Фер­ра­ри и по­тре­бо­вать вы­куп

28.03 Вре­до­нос­ное ПО Crusader из­ме­ня­ет но­ме­ра те­ле­фо­нов в по­ис­ко­вой вы­да­че

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

28.03 Samsung все же бу­дет про­да­вать вос­ста­нов­лен­ные смарт­фо­ны Galaxy Note7

• дальше…

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно