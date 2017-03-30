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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как власти Беларуси забалтывают кризис обещаниями

 

Вспышки недовольства белорусов экономической ситуацией в стране правительство пытается погасить, предлагая меры, которые, по оценкам специалистов, являются невыполнимыми.

Серьезное недовольство белорусов экономической ситуацией в стране (уменьшение зарплат, увольнения, сокращение рабочего дня на предприятиях, вынужденные отпуска, налог "на тунеядство") вылилось в акции протеста, прошедшие во многих городах страны, начиная со второй половины февраля.

Обещания и декларации о намерениях

Погасить недовольство власти пытаются - помимо репрессий в отношении протестующих - обещаниями принять меры для улучшения положения. Однако одни их инициативы, указывают наблюдатели, выглядят противоречивыми и едва ли одновременно реализуемыми - например, запрет на увольнения и повышение зарплат (без включения печатного станка, что повлечет очередной виток инфляции). А другие - например, создание фонда для выплаты пособия по безработице - не дадут эффекта мгновенно либо потребуют расходов из бюджета.

Все эти предложения на данный момент, отмечают эксперты, остаются обещаниями и декларациями о намерениях. Реальная их реализация либо не просматривается вообще, либо - в отдаленной перспективе. В то время как то же пособие по безработице многим нужно уже сегодня.

По официальным данным, в феврале разница между количеством уволенных и принятых на работу в Беларуси составила 1431 человек. Год назад это показатель была значительно выше, но негативная тенденция сохраняется: увольняют больше, чем берут на работу. При этом реальные доходы белорусов падают второй год подряд.

В совокупности - невыполнимо

Вернуть среднюю зарплату на докризисный уровень и довести ее до 500 долларов в эквиваленте президент Беларуси Лукашенко потребовал от чиновников еще в ноябре 2016 года. А в марте этого года запретил увольнять работников без согласования с местными властями. Запрет не оформлен документально, но чиновники уже бросились его выполнять.

В некоторых городах райисполкомы разослали письма на предприятия всех форм собственности с требованием не увольнять и не принимать людей на работу без письменного согласия местных властей. Как сказано в письмах, персональная ответственность - вплоть до увольнения - за невыполнение поручения возлагается на руководителей организаций и специалистов кадровых служб.

В результате руководители предприятий дезориентированы, так как до этого они получили противоположное указание. А именно - представить данные о том, сколько людей придется уволить, чтобы обеспечить оставшимся повышение зарплаты до 500 долларов.

Здесь, продолжает главный редактор "Экономической газеты" Леонид Фридкин, действует простая арифметика: "Предприятия не смогут увеличить свою выручку настолько, чтобы на 30 процентов - а во многих случаях и еще больше - повысить зарплаты". Таким образом, запрет на увольнение равнозначен отказу от идеи довести зарплату до 500 долларов.

Нужны время и деньги

Сегодня пособие по безработице, зависящее от многих факторов, составляет около 10 долларов в месяц. Его получение обусловлено выполнением не для всех приемлемых требований. Минтруда передало в правительство предложения по организации системы страхования на случай безработицы, разработав несколько моделей. "В любом случае эффект не будет мгновенным, пока это сырой проект", - констатирует старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

В краткосрочной перспективе дефицит средств страхового фонда должно будет покрывать государство. Но найти для этого деньги сейчас проблематично. Один из вариантов проекта предполагает, что собранные суммы позволят выплачивать уволенным пособие в размере средней зарплаты в течение нескольких месяцев. Но, как подсчитал Вадим Иосуб, "при сумме взноса в 1% от зарплаты для того, чтобы получить пособие одноразово, отчислять в фонд нужно больше 8 лет. Если пособие потребуется в течение 3 месяцев, то 25 лет".

Взаимоисключающие требования

Назначая 14 марта Ирину Костевич министром труда и социальной защиты, президент Лукашенко поручил до 1 мая создать 70 тысяч новых рабочих мест. "Однако само по себе министерство не обладает ресурсами для создания рабочих мест", - указывает Леонид Фридкин. По его словам, оно будет требовать этого от реальных собственников предприятий.

Но без изменения системы управления такое требование к госпредприятиям не приведет к увеличению числа рабочих мест с высокой зарплатой. "Рассчитывать на приток частных инвестиций также нет никаких оснований. В Беларуси не гарантирована неприкосновенность частной собственности. А на случай эксцессов, которые могут быть в любой стране, нет независимого суда", - поясняет Вадим Иосуб.

Помимо этого, добавляет Фридкин, у исполкомов есть полномочия вмешиваться в деятельность частных фирм. Пo декрету президента N5 за неисполнение распоряжений исполкома руководителя предприятия можно уволить как не справляющегося со своими обязанностями. Кроме того, декрет требует, чтобы на любых предприятиях назначение руководителя согласовывалось с местным исполкомом.

Не является выходом из положения и привлечение, как того требует Лукашенко в публичных выступлениях, людей на сезонные работы - вплоть до предложений отказаться от механизации, заменив ее на ручной труд там, где, по мнению главы государства, это выгодно. "Учитывая, что это априори низкооплачиваемая работа, создание каждого нового такого рабочего места будет снижать среднюю зарплату по стране", - заключил Иосуб.

По материалам: Deutsche Welle
 

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