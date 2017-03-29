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Топливно-энергетический комплекс
В Молдавии пройдет референдум об усилении власти президента
09:27 29.03.2017 |
Президент Молдавии Игорь Додон инициировал проведение референдума, на котором граждане страны смогут выразить свое отношение к расширению полномочий главы государства. Указ был подписан во вторник, 28 марта, в ходе пресс-конференции, где подводились итоги 100 дней пребывания Додона на посту президента.
Участникам референдума, в частности, будет предложено ответить на вопрос о предоставлении президенту права распускать парламент и организовывать досрочные выборы.
Кроме того, на плебисцит выносятся еще три вопроса: о снижении количества депутатов с 101 до 70 человек, об отмене закона о переводе украденных из банковской системы миллиардов евро в госдолг и о замене школьного предмета "История румын" на "История Молдовы".
Референдум планируется провести сентября 2017 года, его результаты будут носить консультативный характер.
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