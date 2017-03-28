Вынесенный на обсуждение общественности законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции" появился на портале электронного правительства в ночь на понедельник, 27 марта, а на следующий день - и на сайте казахстанского Минюста. На предложенные им поправки в целый ряд законов, а также в УК и УПК политики и эксперты отреагировали с беспокойством. У некоторых из них поправки вызвали исторические параллели с печально знаменитой 58-й статьей эпохи сталинизма.

За что предлагают наказывать с 14 лет

В преамбуле законопроекта сказано, что публичное его обсуждение продлится до 4 апреля. После чего - с учетом внесенных общественностью предложений - документ поступит на рассмотрение парламента Казахстана. В представленных Минюстом поправках перечислены преступления, за которые совершившие их лица будут наказываться не только лишением свободы на длительные сроки и конфискацией имущества - допускается также восстановление смертной казни и лишение гражданства.

Так, самые строгие наказания с возможным лишением гражданства предложено ввести не только за участие в терактах, вооруженных конфликтах на территории страны и за ее пределами и за посягательство на жизнь первых лиц государства, но и за нарушение статей УК, предусматривающих ответственность за подрыв стабильности в стране. При этом, по замыслу авторов законопроекта, к уголовной ответственности за преступления, направленные на подрыв стабильности, будут привлекаться лица, начиная с 14 лет.

В частности, предлагается жестко наказывать за возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни; за пропаганду и призывы к захвату и удержанию власти, а также к изменению конституционного строя; за незаконный сбор, распространение, разглашение государственных секретов; за действия, направленные на изменения решений госорганов и международных институтов, ведущих к осложнению международных отношений и т.д.

Размытые формулировки ведут к широкому толкованию

Первым забил тревогу известный в стране адвокат Джохар Утебеков. Ознакомившись с предложенными поправками, он разместил на своей страничке в Facebook пост, в котором иронично заметил, что после их принятия в стране могут появиться "враги народа", называемые "врагами интересов" или "врагами существования".

И причиной тому может послужить изменение статьи 184-1 УК, предусматривающей наказание "за причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существованию и стабильному состоянию государства и общества". В комментарии для DW Утебеков заметил, что считает диспозицию предлагаемого варианта статьи 184-1 крайне размытой.

"Этот факт позволяет следствию, прокурору и суду давать ей широкое толкование. Да и сама направленность (поправки в статью. - Ред.) очень похожа на политическое преследование инакомыслящих. При этом никакого оправдания ее введению нет, поскольку ничего подобного из мирового опыта мне в голову не приходит. Разве что напрашиваются исторические параллели с 58-й статьей эпохи сталинизма", - подчеркнул адвокат.

Вперед в прошлое

С тем, что подготовленные Минюстом поправки в законодательство заметно его ужесточают, согласен и политолог Талгат Калиев. Его особенно беспокоит попытка властей восстановить применение в качестве наказания смертной казни. "С одной стороны, интересы государства должны быть защищены, и нанесение им ущерба должно жестко караться. С другой - мы же двигались в сторону гуманизации и либерализации. Теперь все это вступает в противоречие с нашим прежним курсом", - отметил Калиев в интервью DW.

И напомнил поговорку - лучше отпустить виновного, чем осудить невинного, добавив, что судебные ошибки случаются даже в демократических странах со сбалансированной правоохранительной и судебной системой: "У нас эти сферы трудно назвать прозрачными, уровень доверия к ним тоже оставляет желать лучшего. Где гарантии, что завтра предложенные нормы не станут инструментом легитимного устранения неугодных?!"

Где экономика, там и политика

Оппозиционный политик Амиржан Косанов полагает, что причина появления поправок в законодательство связана с существующими в верхних эшелонах власти опасениями по поводу возможности массовых выступлений граждан.

"Экономика в тупике, социальные обязательства забыты властью, идеология свелась к культу личности. Естественно, протестные настроения в народе растут. Вот власть и огораживает себя такими законами", - объяснил Косанов. И предупредил, что под расплывчатые формулировки статей УК можно будет подвести любого критика властей - даже за выступление в СМИ или желание выйти на площадь с протестом.