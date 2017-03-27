Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев, РБК

В воскресенье в России прошли организованные сторонниками Алексея Навального акции против коррупции, которые закончились массовыми задержаниями и столкновениями с полицией. В Москве задержаны были более 900 человек. Власти будут реагировать жестко, считают правозащитники и политологи.



Протесты в Москве

В воскресенье, 26 марта, по всей России прошли организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального митинги против коррупции. Выступающие требовали от власти дать ответ на антикоррупционные претензии, выдвинутые в отношении премьера Дмитрия Медведева в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

Вереницы активистов подтягивались к центру города за два часа до начала митинга, намеченного на 14:00. Городские власти не согласовали его проведение на Тверской улице и предложили активистам собраться в Марьино или в гайд-парке в Сокольниках. Альтернативные площадки организаторов не устроили, и они призвали всех желающих идти в центр города. Навальный заявил, что столичные власти уже нарушили закон, «не предложив площадку вовремя». Он предложил участникам митинга просто прийти на Тверскую и погулять по улице.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал призывы Навального присоединиться к акции «провокацией». Навальный же со ссылкой на Конституцию анонсировал акцию как законную и обещал помочь всем задержанным с жалобами в ЕСПЧ.​

Задержаний не пришлось ждать долго, примерно в час дня полиция стала ловить протестующих на «Белорусской», где помимо автозаков на площади были припаркованы не менее 30 оранжевых машин для дорожных работ. К 13:30 проезжая часть Тверской улицы была полностью отгорожена от тротуара автозаками и «живым щитом» - полицейскими и людьми с нашивками «дружинник» на рукавах. ​

Навальный приехал к месту проведения акции около 14:00 и почти сразу же был задержан - на перекрестке Тверской и Мамоновского переулка. Участники акции блокировали автозак с ним: они окружили автобус и удерживали его с криками «Позор!», «Выпускай!» и «Свободу Леше!». Полиция пыталась оттащить активистов от автозака, однако спецсредства против них не применяла. Тем не менее разгоняли толпу жестко. Оппозиционеры раскачивали автобус с Навальным около 15 минут и перегораживали проезжую часть Мамоновского переулка. В конце концов полицейским удалось взять автобус в кольцо. Другие силовики оттаскивали машины, перегораживающие маршрут движения автозака (одной из них полицейские оторвали бампер). В 14:30 автобус с Навальным выехал из переулка, и колонна активистов двинулась к Пушкинской площади.

«Друзья! Для тех, кто пришел сюда в этот прекрасный весенний день, чтобы выразить свою гражданскую позицию, напоминаем - есть согласованная площадка в Сокольниках», - сообщали сотрудники ОМОНа с мегафоном на Тверской. К этому времени у памятника Пушкину уже происходили массовые задержания.

Толпа с плакатами «Коррупция ворует будущее», «Не забудем, не простим» и «Жалкий трусливый вор» окружала памятник Пушкину. Раз в пять минут ОМОНовцы скручивали и сажали в автозак по два-три человека - из тех, кто держал плакаты и скандировал лозунги. Тех, кто сопротивлялся, силовики били дубинками по рукам и голове, двоим надели наручники. Всего, по подсчетам корреспондента РБК, за час, с 15:30 до 16:30, на Пушкинской площади задержали 33 человека, большей частью молодых людей и подростков. Один из участников акции подтвердил РБК, что к митингу присоединился весь его класс и что «здесь сегодня очень много школьников, мы в соцсетях договорились выйти [на акцию]».

К 16:20 ОМОН окружил памятник Пушкину и начал оттеснять протестующих к краям площади и ко входам в метро. «Уходите в метро, здесь скоро начнутся дорожные работы, прямо в этом парке», - отвечали силовики на вопрос участников митинга о том, почему им не позволяют «просто гулять по площади». Через 15 минут площадь была полностью «зачищена», митингующих оттеснили в метро и ближайшие переулки.

Параллельно разгону демонстрантов полицейские пришли с обыском в офис ФБК. Все сотрудники фонда, которые находились в московском офисе ФБК в «Омега Плаза», были задержаны. Полицейские в своих рапортах пишут, что пытались спасти сотрудников ФБК от пожара, а те сопротивлялись спасению, сообщил исполнительный директор ФБК Роман Рубанов. Поэтому сотрудникам фонда вменяется ст. 19.3 КоАП «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Соратнику Навального Леониду Волкову может быть предъявлено обвинение по ст. 282 УК об экстремизме, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Навальному, по ее словам, вменяют 20.2.2 ч. 1 КоАП (нарушение правил организации митингов). С утра в понедельник его дело рассмотрит Тверской суд.

По официальным данным, к протестам в столице присоединились 7-8 тыс. человек. Общее количество протестующих в 25-30 тысяч человек в Москве и не менее 150 тыс. в целом по стране, сказал РБК пресс-секретарь Навального. Очевидцы подсчитывали, что на акцию в Москве вышло не менее 15 тыс. человек.

Для сравнения: «народный сход» против приговора Навальному на Тверской в июле 2013 года собрал 2,5 тыс. человек по данным властей и до 20 тыс. по данным оппозиции.

Всего в Москве были задержаны более 900 человек, подвел итоги вечером в воскресенье проект «ОВД-Инфо» в Twitter. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников рассказал «РИА Новости» более чем о 600 задержанных. На официальном сайте ГУ МВД России по Москве говорится о 500 задержанных.

Протест в регионах

Антикоррупционные акции прошли в воскресенье в десятках городов России. Официально были согласованы 24 митинга, однако, по словам организаторов мероприятия, состоялись более чем в ста городах. Большинство из них сопровождались задержаниями.

Во Владивостоке несколько сотен человек вышли на привокзальную площадь с призывом к ответу премьер-министра Медведева. По данным СМИ, более 20 участников акции в итоге оказались в РОВД.

На санкционированном с властями митинге в Новосибирске, по оценкам мэрии, собрались порядка 1,5 тыс. человек. Организаторы сообщали о цифре в два раза выше. Здесь был организован так называемый свободный микрофон: любой из участников мог высказаться в течение минуты.

Около 1 тыс. человек приняли участие в митинге в Екатеринбурге, передавал региональный главк МВД. Несанкционированная акция на площади Труда переросла в шествие к Ельцин-центру, участники акции заявили, что просто гуляют. Полиция составила административные протоколы на 11 человек.

Перед зданием Музыкального театра Омска, где собрались несколько сотен жителей, по ходу акции началась уборка снега. На борьбу с сугробами вышли два трактора, грузовик и несколько дворников.

В Санкт-Петербурге антикоррупционный митинг прошел на Марсовом поле. Звучали лозунги «Медведев, отчитайся!», «Это наша страна», «Не врать», «Не кради», «Россия - это мы». Участники акции пытались транслировать митинг в Periscope. Параллельно на Марсовом поле прошел митинг Национально-освободительного движения (НОД) в защиту «традиционных ценностей». В акции НОДа приняли участие до ста человек, в митинге против коррупции - около 3 тыс. (по данным МВД). Нескольких оппозиционеров задержали.

В отдельных городах символами акций стали игрушечные утки и спортивные кроссовки. Они были в руках митингующих, на плакатах. В расследовании ФБК говорилось о даче премьер-министра с домом для уток. Кроссовки символизировали отсылку к видео фонда о покупках премьера.

Риски «нового болотного дела»

Вечером 26 марта журналист Русской службы Би-би-си Андрей Сошников опубликовал в Twitter видео с сотрудником ОМОНа, который потерял сознание, после того как его ударил участник акции. Пресс-служба ГУ МВД по Москве заявила, что сотрудника 2-го Оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве ударили по голове. Полицейский получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. СКР возбудил дело по ст. 317 УК «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Некоторым из участников протестов также может грозить ст. 318 УК («применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 («оскорбление представителя власти»), отметил в комментарии РБК бывший сотрудник Генпрокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. Именно по ст. 318 УК предъявляли обвинения участникам «болотных» протестов в 2011 году. «Кремль перед развилкой. То ли радикализовать протест с помощью суровых наказаний задержанным, то ли сделать вид, что ничего не было, и отпустить их», - прокомментировал РБК политолог Аббас Галлямов.

Скорее всего, разные группы элит будут пытаться угадать, что бы хотел услышать президент Владимир Путин, - и репрессивные проекты решения проблемы также будут предложены, считает политолог Михаил Виноградов. В пример он привел соседнюю Белоруссию, где президент Александр Лукашенко потратил несколько лет на постепенное выравнивание отношений с Западом, однако в субботу власти в Минске жестко пресекли протестные выступления.

Крупнейшие акции протеста с задержаниями за последние пять лет

На воскресной акции в Москве задержали 500-900 человек по разным данным - это рекордное количество за последние годы.

· 6 мая 2015 года в Москве прошла акция, посвященная третьей годовщине событий на Болотной площади. Организаторы акции изначально подавали заявку на проведение митинга численностью 15 тыс. человек, однако в итоге им было отказано. Всего на Болотной в этот день были задержаны 65 человек.

· 30 декабря 2014 года порядка 100 человек задержали на Манежной площади в центре Москвы за нарушение общественного порядка. Митинг был несогласованным, несмотря на домашний арест, на него прибыл оппозиционер Алексей Навальный, который также был задержан. Поводом для акции стал приговор Навальному по «делу «Ив Роше».

· 18 июля 2013 года в Москве, Санкт-Петербурге и примерно в 20 других городах прошли «народные сходы» против ареста Алексея Навального и Петра Офицерова, взятых под стражу в этот день в Кирове. В Москве, по разным данным, собрались от 4 тыс. до 20 тыс. человек, 194 из них были задержаны.

· 15 декабря 2012 года в Москве состоялась несанкционированная акция на Лубянской площади у Соловецкого камня, участие в которой, по разным оценкам, приняли от 700 до 5 тыс. человек. Полицейские задержали около 60 человек, в том числе и Алексея Навального, Илью Яшина и Ксению Собчак.

· 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади прошел «Марш миллионов», приуроченный к итогам президентских выборов. По разным оценкам, в шествии приняли участие от 8 тыс. до 120 тыс. человек. Акция закончилась столкновениями с полицией, в результате чего были задержаны более 400 человек.​ Позже в отношении более чем 30 человек были возбуждены уголовные дела. «Болотное дело» известно как крупнейшее уголовное дело против участников протестного движения в России 2011-2013 годов.​​

· 5 декабря 2011 года акция движения «Солидарность» собрала до 5-7 тыс. человек (по данным оппозиции) на Чистых прудах в столице. Это было крупнейшее уличное мероприятие оппозиции за многие годы. Центральной темой протестов стала тема фальсификаций итогов выборов в Госдуму. В результате столкновений с полицией более 300 человек задержала полиция. На следующий день, вечером 6 декабря на Триумфальной площади Эдуард Лимонов и его сторонники провели несанкционированный митинг. Из нескольких тысяч участников были задержаны рекордные 569 человек​​.

Новый статус Навального

Общественное мнение зафиксировало высокую степень недовольства людей и их готовность выходить на улицу, и «с этим знанием системе предстоит теперь жить», сказал РБК политолог Галлямов.

Главным итогом воскресных акций он считает появление у Навального неоспоримого статуса лидера несистемной оппозиции. Как считает эксперт, на прошедшие митинги Кремль может ответить собственными уличными мероприятиями и вернуться к противостоянию «Болотной и Поклонной» прошлых лет.

Поскольку на воскресных митингах было много молодежи, Виноградов считает, что Навальному удалось почувствовать настроения молодого поколения. «Численно - это успех, поколенчески - это успех, но часть проблем остается, потому что повестка остается не очень-то креативной, публичные высказывания участников были далеко не так ярки, как их эмоции», - оценил эксперт итог столичной акции.

По его мнению, перед властями стоит два вопроса: целесообразно ли привлечение на избирательные участки молодежи 18-24 лет и что делать с антикоррупционной повесткой. «Растерянность элит после фильма о Медведеве показала, что игнорировать тему нельзя, а что-то предлагать - не принято», - считает Виноградов.

Cдвиг в общественных настроениях может быть настолько серьезным, что обычные «тактические игры» Кремля с повесткой становятся нерелевантными, предупреждает Галлямов. «Мы присутствуем при рождении новой политической реальности, и Кремль здесь бессилен что-либо изменить», - заключил​ политолог.