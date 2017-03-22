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Топливно-энергетический комплекс
Лукашенко сообщил о задержании "вооруженных провокаторов"
16:55 21.03.2017 |
В Беларуси, по словам президента страны Александра Лукашенко, были задержаны десятки "боевиков, готовивших провокации". "Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Они не спали, они потихоньку готовились, выбирали момент", - заявил Лукашенко во время рабочей поездки по Могилевской области во вторник, 21 марта, отвечая на вопрос работника предприятия "Кроноспан" о причинах "активизации так называемой пятой колонны".
Президент отметил, что задержанные тренировались в "лагерях с оружием", один из которых находился в районе Бобруйска и Осиповичей. "Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше - не буду утверждать, но где-то там", - сказал Александр Лукашенко, добавив, что деньги для этих целей шли в Беларусь через Польшу и Литву.
По его утверждению, некие силы, которые Лукашенко назвал "пятой колонной", пытаются дестабилизировать обстановку в стране и устроить там "цветную революцию".
По словам Лукашенко, о планах "провокаторов" в Минске узнали от одной из гражданок Беларуси, которая написала письмо об этом в белорусское посольство в одной из европейских стран.
В Вильнюсе раскритиковали заявления Лукашенко, что вооруженных провокаторов могли готовить в Литве. "Это высосанные из пальца измышления", - заявил агентству BNS литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Он призвал власти в Минске прекратить искусственно искать врагов, как за границей, так и внутри страны.
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