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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кому мешал зарезанный в СИЗО топ-менеджер "Роскосмоса"

 Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Перед рассветом в субботу, 18 марта, умер в российских застенках бывший исполнительный директор по обеспечению качества и надежности госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Владимир Евдокимов. Это первый инцидент с чиновником такого уровня в России.

Перед рассветом в субботу, 18 марта, умер в российских застенках бывший исполнительный директор по обеспечению качества и надежности госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Владимир Евдокимов. Это первый инцидент с чиновником такого уровня в России.

Его кончина вызывает множество вопросов. В частности, как Евдокимов погиб и почему это произошло с бывшим топ-менеджером "Роскосмоса", учитывая значимость этого ведомства для руководства страны?

Наработки в сфере освоения космического пространства - предмет гордости и стыда для России. Правопреемница СССР также известна своими амбициозными планами, на которые идет масса ресурсов, но которым зачастую вредят коррупция и русское авось. "Роскосмос" не стал исключением из правил, ведь там тоже воруют. И Евдокимов как контролер качества не мог не быть в курсе схем внутри ведомства.

Как погиб

Нашли его мертвым якобы в туалете камеры в СИЗО №5 ("Водник"), где он сидел вместе с более молодыми заключенными. В основном они шли по статьям, связанным с торговлей наркотиками. И сидели впервые.

О смерти журналистам рассказала член Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) в местах принудительного содержания Ева Меркачева. После было получено подтверждение в правоохранительных органах Москвы. Правоохранители основной версией назвали самоубийство, как это обычно происходит в таких случаях. Об этом же говорят и сокамерники экс-чиновника "Роскосмоса", по словам которых дверь в туалет была закрыта изнутри и они, мол, кричали и дергали ее, когда увидели кровь.

Но. Следственное управление Следкомитета России (СУ СКР) по Москве опровергло версию с самоубийством, назвав произошедшее убийством, инициировав уголовное дело и допрос сокамерников. "При визуальном осмотре следователи обнаружили на теле потерпевшего два ножевых ранения в области грудной клетки и ранение в области шеи", - рассказали в СУ СКР. Не очень-то похоже на самоубийство: зашел в туалет и принялся пронзать себя острым предметом?

Странный перевод и "странное" СИЗО

За месяц до убийства Евдокимова перевели из камеры для возрастных заключенных в эту самую камеру к "молодняку". И отличие было не только в возрасте, но и, как рассказал еще один представитель ОНК Иван Мельников, в том, что в новой камере не было видеонаблюдения. "Руководство изолятора подавало заявки (на оборудование видеонаблюдения), но пока камеры ставят потихоньку, по мере выделения финансирования. В большинстве помещений видеонаблюдения нет. А до того он был на спецблоке, там можно было за ним приглядеть", - пояснил Мельников.

Эти факты смущают и руководителя правозащитной организации "Русь сидящая" Ольгу Романову. Но она указала и в целом на то, что "Водник" - не место для таких заключенных, как Евдокимов. "Статусные" в СИЗО №5 - редкие гости, а потому должны находиться именно в спецблоке. По ее словам, чиновники такого уровня попадают или в "Лефортово", где сидят "враги государства", или в "Матросскую тишину", куда направляют всех остальных.

"Все страньше и страньше", говоря словами знаменитого персонажа Льюиса Кэрролла. И все больше похоже, что Евдокимов кому-то мешал. Родственники говорят, что он не сдал и был настроен решительно на дальнейшую борьбу в суде. Евдокимов, кстати, просил не заключать его под стражу, поскольку он сотрудничает со следствием, а защита предлагала залог в 30 млн руб. ($516,3 тыс.), но судья предпочел сторону следователей.

За что, собственно, повязали

В СИЗО он попал в начале декабря прошлого года по обвинению в мошенничестве на сумму 200 млн руб. ($1,72 млн) с имуществом "дочки" самолетостроительной корпорации "МиГ". Следователи считают, что вместе с ним в схеме участвовали экс-гендиректор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков, его первый зам Андрей Алексеев, бывший директор ЗАО "Научно-технический центр" Александр Золин и экс-гендиректор ОАО "МиГ-Рост" Алексей Озеров.

Следком РФ Владимиру Евдокимову обвинение предъявил 12 октября. По версии следствия, ЗАО "НТЦ", которым фактически владел Евдокимов, в 2007 г. заключило с "МиГ" договор на поставку продукции металлопроката. Последний задолжал поставщикам почти 58 млн руб. Денег у госпредприятия не было, потому рассчитываться пришлось вертолетной оснасткой. И якобы так Евдокимов приобрел запчасти и техническую начинку по заниженной цене, а вместо нее использовались более дешевые аналоги.

До Озерова "МиГ" возглавлял Алексей Федоров, который руководил предприятием до 1 октября 2007 г., а в ноябре 2006 г. также был назначен гендиректором ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Этот конгломерат был основан Владимиром Путиным в том же 2006 г. Ключевые фигуры - глава совета директоров Денис Мантуров, министр промышленности и торговли и глава набсовета "Ростеха". Мантуров с 90-х крутится в оборонке и авиапроме в частности. Президентом ОАК является Юрий Слюсарь, который также работал в авиапроме, хоть и меньше, чем Мантуров. Он, кстати, в 2012 г. был его замом.

Евдокимов в этот период времени возглавлял ФГУП "Авиатехприемка", прежде чем в 2014 г. стать замгендиректора по качеству и надежности ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК), а в 2015-м - перейти на работу в "Роскосмос".

Кому мог мешать

Ольга Романова считает, что его убийство было заказным и выполнено "на высочайшем уровне": "Он (исполнитель) не гопник. Это человек, похожий на гопника. Скорее всего, это человек идейный, который получает зарплату в одном из силовых ведомств. Но он честно сидит, и следователь, который ведет его дело, не догадывается, кто он".

С тем, что это не суицид, согласны и Мельников, и его шеф - глава ОНК по Москве, Вадим Горшенин. Но все они подталкивают к мысли, что это обычный бытовой конфликт Евдокимова с молодыми сокамерниками. Примечательно, что такой же версии держится и адвокат Озерова - Павел Зайцев.

Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах между тем не исключил, что это был упреждающий удар, так как Евдокимов мог начать говорить. О чем? Это могли быть и бывшие подельники, а может, Евдокимов мог раскрыть всю подноготную темных делишек в "Роскосмосе".

Факт - у этой госкомпании часто случаются оказии на космодромах. Например, возникали проблемы с ракетой "Протон-М". С 2013 г. было три проблемы с двигателями, а в 2015-м - грузовую ракету "Прогресс-М27М" и вовсе "занесло" не на ту орбиту. 27 апреля прошлого года должен был состояться первый в истории запуск ракеты-носителя "Союз-2.1", на который приехал посмотреть Путин, но не сложилось. Подвела автоматика. Переносили и запуск "Ангары", которая должна заменить устаревшие "Протоны". Это произошло 27 июня 2014 г. и снова в присутствии президента РФ. Опять автоматика.

1 декабря ракета-носитель "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04" на борту "прекратила полет" через шесть минут после пуска на высоте 190 км над гористой территорией в Туве, а большинство фрагментов сгорели в атмосфере. 25 января - новый скандал. "Роскосмос" отозвал все двигатели "Протон-М", поскольку во время испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени выяснилось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись "неликвидные компоненты", которые были менее жаростойкими.

Кто-то набил карманы, а космическая программа "встающей с колен" в очередной раз стала посмешищем. Понятно, что если бы Евдокимов вдруг вынес на поверхность что-нибудь из тайной жизни "Роскосмоса", то Кремлю пришлось бы гасить скандал на самом высоком уровне. Ведь главные дольщики и бенефициары распила, как водится в России, - это "особы, приближенные к императору".
 

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13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

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