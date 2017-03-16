Алмазбек Атамбаев на открытии Всемирных игр кочевников

В среду, 15 марта, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев высказал очередные обвинения в адрес ряда зарубежных и местных СМИ за распространение клеветы и "фейковых новостей". Как сообщило информационное агентство "Фергана.ру", это произошло на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам. Впрочем, по мнению немецкого эксперта по Центральной Азии Беате Эшмент (Beate Eschment), журналистика - это побочное поле битвы, которую развернул в публичном пространстве глава государства.

"Да, он рассержен, что журналисты пишут не то, что ему бы хотелось. Но направление главного удара - это даже не оппозиция, даже не партия "Ата-Мекен", а лично ее лидер Омурбек Текебаев. Тут звучат взаимные обвинения, связанные с денежными вопросами, а это задевает за живое", - считает собеседница DW.

Акция устрашения

Омурбек Текебаев

Российский политический обозреватель Аркадий Дубнов исходит из того, что именно задержание Текебаева 26 февраля, в момент, когда он сходил с трапа самолета, доставившего главного оппонента президента на родину после участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ, стал реперной точкой в обострении внутриполитической ситуации в Киргизии.

"Власти этот арест обосновали подозрением в коррупции, но он имел политическую подоплеку, в пользу чего говорит множество аргументов. Но вне зависимости от того, виноват Текебаев в том, в чем его обвиняют, или нет, за этой акцией устрашения со стороны противников Атамбаева последовала попытка консолидировать оппозицию. Ее ядром стала партия "Ата-Мекен", призвавшая власть и институты общества не допустить сползания к авторитарному правлению, угрожающему киргизским демократическим завоеваниям", - напоминает Аркадий Дубнов.

5 марта Текебаев, несмотря на арест, был избран кандидатом в президенты от своей партии "Ата-Мекен". Кроме того, через адвокатов и журналистов он распространил сведения об имеющемся в его распоряжении документе, подтверждающем, что груз, находившийся на борту транспортного самолета турецкой авиакомпании, разбившегося под Бишкеком 16 января 2017 года, якобы принадлежал президенту и его супруге.

Президента - на экспертизу?

"Серьезных доказательств приведено не было, но сам слух дискредитировал президента. Алмазбек Атамбаев на эти события отреагировал неадекватно. 6 марта, выступая на церемонии вручения государственных наград, он вдруг отвлекся, назвал одного из депутатов от партии "Ата-Мекен" "мародером", а саму партию - "вонючей". Такого рода лексика из уст главы государства возмутила НПО, журналистов. Это возмущение усугубило грубое и слабо обеспеченное законом выдворение из страны гражданина России, редактора агентства "Регнум" в Бишкеке Григория Михайлова", - говорит Аркадий Дубнов.

А 14 марта лидер партии "Ата-Мекен" обратился в Генпрокуратуру республики с требованием дать правовую оценку высказываниям главы государства и провести его психиатрическую экспертизу - об этом сообщило агентство "Интерфакс".

Конфронтация президента с оппозицией и со СМИ разворачивается в начале весны, в сезон, который в Киргизии уже традиционно считается наиболее "революционным". Не за горами и президентские выборы - они намечены на 19 ноября этого года. Сам Алмазбек Атамбаев в них участвовать не будет, однако изменения в конституции, внесенные по его инициативе и утвержденные референдумом в декабре 2016 года, существенно снижают роль президента и повышают роль главы правительства в управлении страной. Основным противником изменения конституции как раз был Омурбек Текебаев.

Стоит ли овчинка выделки

Беате Эшмент призналась, что ей трудно понять, какой именно цели служат грубые высказывания главы государства, порой действительно наводящие на мысль об определенной неадекватности.

"Еще когда он допускал похожие грубости, настаивая на внесении изменений в конституцию, возник вопрос, а стоит ли овчинка выделки, даже если он нацелился на кресло премьер-министра? Сейчас тем более не ясно, какой именно политической выгодой можно оправдать такие имиджевые издержки. Если исходить из того, что он действует, имея некую стратегию, то эта стратегия исключительно плоха. Возникает подозрение, что тут дело не только в политической власти, а действительно в коммерческих делах, за которые он волнуется. Хотя подтверждений этому у меня нет", - рассуждает Эшмент.

"Но даже если исходить из того, что президент стремится обеспечить приход во власть своего ставленника, то я не уверена, что сейчас близость к Алмазбеку Атамбаеву будет для того или иного кандидата в президенты плюсом на выборах", - продолжает немецкий эксперт.

Аркадий Дубнов видит ситуацию несколько иначе. "В ходе февральского визита Владимира Путина в Бишкек Атамбаев заявил, что он остается в политике. Вероятно, он надеется способствовать победе своего преемника на президентских выборах, чтобы сохранить в своих руках фактическое управление основными политическими и экономическими процессами. Он знает, что любой лидер страны, не зависящий от него, будет угрожать его интересам, в том числе финансовым", - считает обозреватель.

Основной слоган

При этом, по его оценке, вербальной войне и войне компроматов, развернувшейся по восходящей между президентом и его оппонентами, не суждено вылиться в очередную революцию, как это было в марте 2005 и в апреле 2010 годов.

"Основной слоган нынешней общественно-политической ситуации - дожить до ноября. Лидеры общественного мнения в Киргизии и основные политические актеры, возможно, за исключением одного Текебаева, у которого нет шансов стать президентом, заинтересованы довести дело до президентских выборов без серьезных потрясений, без кровопролития, и осуществить легитимные проводы Алмазбека Атамбаева", - подчеркивает собеседник DW.

В свою очередь Беате Эшмент указывает на то, что страсти, бушующие в Бишкеке, остаются совершенно вне зоны внимания в Берлине. Что, впрочем, понятно - лидеры сразу нескольких больших государств взялись поочередно пугать публику в Германии громкими, порой оскорбительными и не всегда взвешенными высказываниями.

"Сейчас в мире происходит синхронно много событий, которые заботят немецкие СМИ куда больше, чем странные заявления президента Киргизии. И даже если события в Киргизии получат бурное развитие, широкого освещения тут это сейчас не найдет", - считает немецкий эксперт.