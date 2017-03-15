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В 2016 году число россиян с накоплениями сократилось на треть
07:55 15.03.2017 |
Количество россиян, у которых есть сбережения, за год упало на треть, следует из данных опроса РАНХиГС. Граждане перестали ждать позитивной динамики в экономике, поэтому не видят смысла копить.
Число россиян, которые имеют накопления, в 2016 году составило 40% - почти на треть меньше, чем годом ранее, когда этот показатель находился на уровне 55%. Такие данные приводятся в исследовании, которое в рамках проекта «Евробарометр» провел Центр социологических исследований РАНХиГС.
«При этом в 2015 году, на фоне резкого ухудшения благосостояния населения, падения объема сбережений не происходило. Отказ от накопления денег в пользу их траты произошел в начале 2016 года и не был связан с ухудшением материального положения населения», - указывают авторы исследования. Такую динамику они объясняют изменением экономических ожиданий - теперь люди «реже планируют собственное экономическое будущее».
Так, в 2015 году 64% респондентов придерживались мнения, что проблемы в экономике носят временный характер и вскоре ситуация изменится. Теперь же число сторонников такой точки зрения сократилось до 51%. В то же время почти в два раза выросло число тех, кто считает, что экономика России находится в критической ситуации (22% против 12% годом ранее). Еще 22% уверены, что в экономике начинается этап затяжного кризиса, год назад так считали 19%. Количество сторонников мнения о том, что серьезных проблем экономика не испытывает, остается на крайне низком уровне - 5% против 6% в прошлом году. В исследовании участвовали 6000 человек (по 600 человек из десяти регионов).
«В связи с тем, что люди не ожидают улучшения экономической ситуации в ближайшем будущем, ценность сбережений снижается. Люди не видят смысла сберегать средства в расчете на то, что при улучшении экономической ситуации (в частности, при снижении инфляции) они смогут сделать запланированные крупные покупки, начать бизнес и т.п. Поэтому те, кто раньше делал сбережения, начали их тратить», - говорится в исследовании.
Норма сбережений (отношение накоплений к доходам) в 2016 году снизилась, приблизившись к значениям 2012-2013 годов, писали аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в последнем обзоре «О чем говорят тренды» (.pdf). Это «может свидетельствовать о постепенной стабилизации сберегательного поведения населения», указали они. По мнению аналитиков, норма сбережений может продолжить сокращение за счет роста задолженности по кредитам.
Чаще всего россияне располагают суммой в размере нескольких месячных доходов, говорится в исследовании РАНХиГС. 52% граждан предпочитают хранить средства на срочном вкладе в банке (годом ранее таких было 64%). При этом люди стали предпочитать копить деньги на банковских картах или наличными (36 и 23% соответственно против 29 и 18% годом ранее).
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