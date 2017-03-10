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Президент Казахстана подписал закон об усилении роли парламента
12:38 10.03.2017 |
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон об изменениях в конституцию страны, который расширяет роль парламента и правительства в политической жизни.
Законопроект был одобрен парламентом Казахстана 6 марта, после чего поступил на подпись президента.
Согласно документу, правительству передается право утверждать государственные программы и единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет госбюджета.
Кроме того, законопроект расширяет роль мажилиса (нижней палаты парламента страны) при формировании правительства, а также дает парламенту больше возможностей контролировать работу кабинета министров.
В декабре 2016 года Назарбаев поручил специальной комиссии рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, отметив однако, что Казахстан все равно останется государством с президентской формой правления.
За месяц до этого несколько депутатов мажилиса предложили переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан в честь президента страны.
Глава Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов тогда же заявил, что допускает возможность обсуждения на референдуме еще одной инициативы депутатов: увековечить в преамбуле конституции страны заслуги президента Назарбаева.
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