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Топливно-энергетический комплекс
Россия сняла запрет на ввоз цветов и овощей из Турции
12:16 10.03.2017 |
"В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров", - говорится в справке к документу.
Также в пятницу стало известно, что авиакомпания-лоукостер "Победа" с 21 апреля запускает регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья. Оба сообщения были опубликованы незадолго до начала переговоров президентов двух стран, которые пройдут в Москве позднее в пятницу.
Как сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В настоящее время регулярного авиасообщения между Москвой и Аланьей нет.
1 января 2016 года на фоне ухудшения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз сельхозпродукции из Турции. В перечень, среди прочего, попали апельсины, мандарины, персики, клубника, а также томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи.
Через несколько месяцев Россельхознадзор расширил список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из Турции, объяснив это заражением карантинными для России организмами.
В октябре Москва частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов.
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