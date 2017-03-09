Минск, акция протеста белорусов против "налога на тунеядство". 17 февраля 2017 года

На главном телеканале страны "Беларусь 1", а затем и по каналу СТВ был показан "Специальный репортаж. Звонок другу". 25 минут экранного времени авторы доказывают, что "Марши нетунеядцев" под руководством оппозиции неминуемо приведут к белорусскому Майдану.





Спекулируя на страхе белорусов перед повторением украинских событий, пропагандисты пытаются сбить накал протестов против "декрета на тунеядство", продолжающихся по всей стране. В разных городах идут аресты активистов, а некоторых даже отправляли на обследование в психушку, как это было в Витебске. Цель властей - любыми методами дискредитировать и запугать потенциальных участников объявленных на март нескольких протестных акций.

Не то предупреждение, не то угроза

Видеофильм "Звонок другу" в соцсетях метко назвали "концентрированным мрачняком". Вот уж действительно, мрачняк. Нарезка кадров, на которых кто-то что-то громит, летят самолеты, стреляют танки, горят дома, льется кровь. Все это смонтировано вперемешку с разговорами белорусских оппозиционеров, подслушанных спецслужбами, да еще в сопровождении нагнетающей атмосферу музыки.

Если раньше такую смесь боба с горохом государственное телевидение обычно демонстрировало во время избирательных кампаний, то теперь поводом для создания нового "фильма ужасов" стали "Марши нетунеядцев" в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте, Барановичах и Гродно.

Тысячи белорусов требуют отменить президентский декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", согласно которому не работающие более 183 дней в году должны платить ежегодный сбор около 200 евро "за неучастие в госрасходах". Но все шишки от пропагандистов достались организатору первой несанкционированной акции, прошедшей в столице 7 февраля, экс-кандидату в президенты Николаю Статкевичу, а заодно и возглавившим уличное шествие белорусским анархистам с плакатом "Баста!". Другие оппозиционеры, планирующие акции на 10,11, 15 и 25 марта, под огонь критики пока не попали.

Новое пугало

На этот раз телевизионные замполиты не стали, как было раньше, пугать зрителей байками о дохлых крысах в водопроводе, заброшенных оппозиционными активистами. У дискредитации новые акценты и новое пугало - Майдан. Так что для нагнетания страстей вокруг уличных протестов для фильма очень пригодились комментарии украинских политологов. Правда, позже украинцы рассказали, что говорили не о событиях в Беларуси, а о том, как тема Майдана может использоваться в качестве страшилки по мере приближения выборов в России.

Под финал видеофильма прозвучало не то предупреждение, не то угроза, что ответственность за стрельбу и взрывы на будущих акциях протеста ложится на оппозицию. Из просмотра этой киностряпни белорусы должны сделать единственный вывод - в дальнейшем лучше сидеть дома и не рыпаться.

Кто главный виновник?

На самом деле главным ответственным за рост протестных настроений является сам Лукашенко. Скандальный декрет затронул не "пару тысяч человек", как утверждал президент РБ во время 7-часовой встречи с прессой 3 февраля. "Налог на тунеядство" потребовали заплатить у четырех сотен тысяч белорусов, которые из-за сокращений на производстве не могут найти достойный заработок в собственной стране.

Поэтому те, кто решились выйти с протестами на площади городов, не особо выбирали выражения для характеристики действий чиновников всех мастей. На каждом митинге скандировали и политический лозунг: "Лукашенко, уходи!", который еще недавно можно было услышать только от оппозиции.

На круги свои

Рост протестных настроений здорово перепугал официальный Минск. Фильм "Звонок другу", дискредитирующий оппозицию и всех, кто за ней идет, - это и есть ответ на вопрос, как будут реагировать власти на развитие ситуации вокруг грабительского декрета.

В пыль рассыпались мечты о возможных переменах, которые вдруг привиделись некоторым наблюдателям только потому, что Лукашенко пригласил на личную встречу главного редактора независимой газеты "Народная воля", пообещал вернуть в подписку независимые региональные газеты, которые были выкинуты из каталогов по указанию чиновников, и не исключил возможности проведения круглого стола, как было во время польской "Солидарности".

В белорусских СМИ даже прошла дискуссия о том, что надо воспользоваться "либерализацией сверху" во имя будущего страны и предложить гарантии спокойной старости диктатору после его добровольного ухода с высокого поста и мирной передачи власти оппонентам.

Но все вернулось на круги свои. Ведь отношения Минска с Западом потому и налаживаются, что массовые репрессии спрятаны за такие же аресты и штрафы, но в розницу.

И когда на улицы вышла далеко не политизированная публика, а счет протестующих пошел на тысячи, оказалось, что у белорусского руководства нет других методов для разруливания проблем, кроме как дискредитировать, запугивать и распихивать оппонентов по каталажкам.

Для этого на власти работают много подручных. Они записывают телефонные переговоры, отслеживают передвижение активистов, судят по липовым обвинениям, монтируют кинострашилки и начинают охоту на ведьм. Весенний сезон в Беларуси уже открыт.