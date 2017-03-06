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Парламент Казахстана принял ограничивающие президента поправки
10:46 06.03.2017 |
Парламент Казахстана в понедельник во втором окончательном чтении принял поправки в Конституцию и утвердил предложение президента страны Нурсултана Назарбаева распределить часть президентских полномочий между парламентом и правительством, сообщает Tengrinews.
По словам председателя совместной комиссии Нурлана Абдирова, представленный президентом законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.
Изменения в Конституцию предусматривают, в частности, усиление роли нижней палаты парламента (мажилиса) при формировании правительства, а также усиление контроля парламента и палат за деятельностью правительства и его членов.
По словам Абдирова, существенное изменение касается пункта 1 статьи 70 Конституции, в соответствии с которым правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным парламентом, а не перед вновь избранным президентом страны, как это было ранее.
Одно из нововведений предполагает, что премьер вносит представление о кандидатурах новых министров президенту после консультаций с парламентом, за исключением кандидатур на посты министров иностранных дел и обороны.
Кроме того, правительству Казахстана передаются полномочия по утверждению государственных программ, единой системы финансирования и оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета. Это задача, уточняет портал BNews.kz, будет решаться правительством по согласованию с главой государства.
«Проектом исключается право главы государства отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра. Тем самым всю полноту ответственности за свои акты будет нести само правительство», - цитирует выступление Абдирова портал BNews.kz.
За президентом Казахстана законодательно закрепляется право определения приоритета рассмотрения законов. Законы, которые президент называет приоритетными, должны быть рассмотрены парламентом Казахстана в течение двух месяцев.
В пятницу, 3 марта, депутаты парламента в ходе совместного заседания палат парламента одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» в первом чтении.
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