На данный момент почти все оружие в белорусской армии - советского и российского производства. В сфере ВПК Минск гораздо больше заинтересован в российском рынке, чем Москва - в белорусском, констатируют эксперты, опрошенные DW. При этом образцы новой и, как утверждается, конкурентоспособной продукции белорусской оборонки Россия, по словам аналитиков, не закупает, несмотря на очевидные преимущества с точки зрения технических характеристик. В чем причина сложившейся ситуации и как она будет развиваться дальше?

Зависимость Беларуси от России в сфере ВПК велика

Очевидно, что российский ВПК гораздо меньше зависит от белорусского, чем наоборот. Между тем еще с советских времен в Беларуси производили не готовые вооружения, а отдельные их важные компоненты - агрегаты, детали, оптику, электронику, программное обеспечение. Теоретически Россия все это может сделать и сама, но многое из вышеперечисленного поставляется Минском и сегодня, констатирует военный эксперт Александр Алесин.

Беларусь для России - незначительный рынок сбыта продукции ВПК, а РФ для РБ - самый крупный. Как отмечает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников, в финансовом выражении объемы закупок Минском российских вооружений и военной техники выше, чем Москвой белорусских. Кроме того, в Беларуси есть предприятия, завязанные на поставки в Россию на 80-90% , и переориентироваться им крайне сложно.

Зависимость Беларуси от восточного соседа, по мнению Алесина, проявляется и в том, что новые образцы военной техники для белорусской армии поступают из России. Например, учебно-боевые штурмовики Як-130, вертолеты Ми-8 последних модификаций, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2Э". Еще целый ряд современных вооружений Беларусь хочет получить, например, самолеты Су-30 и ЗРК С-400.

В ущерб себе

Сегодня, по данным Алесина, больше 98% вооружения в белорусской армии - советское и российское, и авторский надзор за ее эксплуатацией осуществляют российские разработчики - правопреемники советских. И хотя практически весь текущий ремонт, сервис и многие виды модернизации для ВС Беларуси и для третьих стран выполняют местные предприятия, они должны получать разрешения разработчиков из России.

По информации военного эксперта, полковника запаса Леонида Спаткая, ряд белорусских предприятий такие лицензии имеют и успешно модернизируют авиатехнику и танки. Но, добавляет Алесин, с получением лицензий на некоторые виды работ есть проблемы, которые эксперт объясняет проявлением недобросовестной конкуренцией: "Как и в случае, когда белорусских производителей не допускают к участию в тендерах в РФ".

С началом конфликта на Украине, напоминает Алесин, в кругах, связанных с российским ВПК, все громче звучат голоса, что, мол, раз украинцы подвели, значит, и белорусы могут, и, пока не поздно, нужно у Минска заказы забрать и передать своим предприятиям. Даже если по качеству российские образцы хуже и дороже, а времени на их выпуск уйдет больше. Такой подход, уверен Алесин, вредит самим россиянам.

Яркий пример - ситуация с самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", выпускаемым на шасси КамАЗ, по оценке эксперта, принципиально не годящемся. Алесин поясняет, что при резких поворотах комплекс может упасть, а при стрельбе под углом к движению машина может опрокинуться от отдачи. Тем не менее россияне предпочли шасси КамАЗ, отказавшись от проверенной продукции Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Скорее конкуренты, нежели партнеры

Но полностью от шасси МЗКТ в России не отказались, так как не везде им есть замена, да и вся структура обслуживания и обучение механиков организована под продукцию минского завода, продолжает Алесин. По его словам, есть и другие белорусские компоненты и агрегаты для российского ВПК, которые в обозримой перспективе будет трудно заменить: это требует больших денег и времени.

Алесин напоминает, что в РФ предусмотрена уголовная ответственность за снижение боеготовности, которое произошло по причине замены компонентов: "Недаром российский эксперт Игорь Коротченко прямо говорит, что замещение колесных шасси МЗКТ в российских Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет своего рода диверсией".

Леонид Спаткай в свою очередь указывает на то, что Россия 5-6 лет назад свернула заказы оптики в Беларуси, и сейчас, например, Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО) терпит убытки. Кроме политических соображений, полагает Спаткай, сотрудничество двух стран в сфере ВПК сворачивается "потому, что россиянам невыгодно растить конкурента, и уже обе стороны не делятся технологиями, смотрят на это как на бизнес и возможность пополнить свой бюджет".

Туманные перспективы

"Политически Россия очень нуждается в Беларуси, а экономически Беларусь - в России", - подчеркнул Александр Сытин, глава московского Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы, выступая на прошедшей в Минске 28 февраля конференции "Беларусь и регион", организованной по инициативе Андрея Поротникова. Большинство участников форума без особого оптимизма смотрят на будущее отношений Москвы и Минска и - как следствие - на сотрудничество в такой тесно связанной с политикой сферой как ВПК.

Поротников называет противоречия стран-соседей непреодолимыми: "Москва хочет реальных бонусов за все преференции для Минска за 20 последних лет. А Беларусь считает, что Россия должна платить ей как ближайшему стратегическому союзнику". Сейчас, как выразился эксперт, цель РФ - "ослабить Лукашенко, чтобы он приполз в Москву на коленях и принял все условия".

Алесин же возражает, замечая, что ВПК - это нить, связывающая Россию и Беларусь, и пока она есть, и российский генералитет понимает ее важность, все текущие политические и экономические противоречия будут разрешены.