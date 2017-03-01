Президент Молдавии Игорь Додон хочет расширить полномочия главы государства. Об этом он заявил на брифинге в Кишиневе во вторник, 28 февраля. Додон предложил на рассмотрение депутатам законопроект об изменении статьи 85-й Конституции Республики Молдова, где говорится о возможных причинах роспуска парламента. Сегодня их всего две.

Президент может распустить высший законодательный орган страны, если тот в течение трех месяцев блокирует принятие новых документов и если за 45 дней не сможет утвердить кандидатуру нового премьер-министра. Игорь Додон внес еще пять предложений относительно оснований роспуска парламента. Опрошенные DW эксперты не пришли к единому мнению по этому поводу.

Инициативы президента

Объясняя свои инициативы, Игорь Додон сослался на необходимость добиться "равновесия между всеми ветвями власти". Он предложил внести в конституцию пять поправок, касающихся полномочий президента. С его точки зрения, глава государства должен получить право роспуска парламента после внесения соответствующего предложения и консультаций с парламентскими фракциями.

Это право должно быть ограничено (помимо двух вышеназванных) пятью случаями: если депутаты в течение 12 месяцев не предприняли никаких действий для реализации волеизъявления народа, высказанного в ходе консультативного референдума; если инициированный парламентом референдум по импичменту главы государства покажет, что большинство людей поддерживает действующего президента; если Конституционный суд объявит такой плебисцит несостоявшимся; когда парламент не сможет принять закон о госбюджете в течение двух месяцев с начала налогового года. И, наконец, если президент сам инициирует референдум по роспуску парламента.

По словам Додона, каждое из пяти внесенных им предложений используется в европейской политико-правовой практике. Подобные пункты есть в законодательстве Франции, Австрии, Румынии, Словении, Эстонии. Президент дал депутатам на раздумье три с половиной недели. И добавил, что если к 24 марта инициатива не наберет 34 подписи, "мы начнем пересмотр конституции" на основе всенародного референдума. По действующему законодательству, инициировать в парламенте внесение поправок в конституцию могут не менее 34 депутатов (одна треть). В молдавском парламенте 101 народный избранник.

Очень своевременно

Кишиневский политолог Борис Шаповалов считает, что президент выдвинул очень своевременные инициативы. "Они были ожидаемыми, о них говорилось и в ходе президентской избирательной кампании", - пояснил эксперт в интервью DW. Он считает, что полномочия президента должны быть расширены "хотя бы потому, что накануне инаугурации Игоря Додона парламент урезал права главы государства". 9 декабря 2016 года депутаты лишили президента права выдвигать и предлагать парламенту кандидатуры директора Службы информации и безопасности (СИБ), а также переподчинили себе службу Госохраны.

По мнению Шаповалова, у главы государства должна быть гораздо более широкая компетенция, в частности, по роспуску парламента. Политолог добавил, что президент должен вмешаться, если парламент принимает непопулярные для народа решения, если он теряет свою легитимность, когда, как теперь, больше половины депутатов вышли из своих фракций, перешли в другие и сменили партии.

"Избирая их, люди голосовали за конкретные политические программы, но кому их продвигать в парламенте, если фактически распались фракции коммунистов, откуда вышло сразу 17 депутатов, фракция Либерально-демократической партии?", - задает риторический вопрос Шаповалов. Он не сомневается, что подобный "политический туризм" - повод говорить о легитимности высшего законодательного органа страны, и президент должен инициировать роспуск парламента.

Депутаты против поправок

Но спикер парламента Андриан Канду законодательную инициативу президента не поддержал. "Ответственный президент не выдвигает ультиматумы парламенту", - написал Канду на своей страничке в соцсети. По его мнению, Додон просто предпринял попытку обратить на себя внимание.

Сходное мнение и у политического аналитика Дионисия Ченуши. Он уверен, что президенту и сегодня хватает полномочий, а инициативы Игоря Додона по их расширению - "попытка выйти на первый план". Как заявил эксперт в интервью DW, Додон провоцирует новый конфликт с парламентом: "Конституция сегодня вполне отвечает потребностям и интересам страны, не нужно искать лазейки, чтобы добавить в нее новое содержание".

Если уж так необходимы поправки в Основной закон страны, то они, полагает Ченуша, предварительно должны быть вынесены на широкое обсуждение в обществе, нужно взвесить все "за" и "против" и только потом можно выносить их для обсуждения в парламент. Кроме того, Ченуша заметил, что, к сожалению, представители молдавского политического класса слишком часто вносят законодательные инициативы, исходя из своих интересов и не думая о будущем. К числу таких инициатив эксперт отнес и предложения Додона.

Парламент распускать не нужно, страна не может жить в состоянии постоянных выборов, это все приводит к нестабильности и кризисам, уверен Дионисий Ченуша. Очередные парламентские выборы должны пройти в Молдавии осенью 2018 года.