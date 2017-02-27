Администрация президента России распорядилась начиная с апреля текущего года и до мая 2018-го проводить ежемесячный мониторинг экономических событий, способных оказать негативное или позитивное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. Как пишет в понедельник, 27 февраля, газета "Ведомости", информацию об этом, полученную от источников издания в компаниях металлургической, автомобильной промышленности и нефтегазового комплекса подтвердили два федеральных чиновника.

По сведениям газеты, ведущие компании должны будут ежемесячно готовить доклады о наиболее чувствительных событиях ряду министерств, в том числе Минэнерго, Минтрансу и Минпромторгу, которые в свою очередь будут предоставлять эту информацию в Кремль. Компании обязаны проанализировать каждый "риск" по ряду критериев: источник его появления, дата и оценка вероятности его возможного наступления, локализация, группы населения в зоне максимального риска, а также способы его ликвидации или минимизации последствий.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все это проводится "в русле обычного обмена информацией". Собеседники "Ведомостей", однако, уверены, что речь идет о подготовке к президентским выборам - Кремль хочет знать о позитивных событиях, чтобы приурочить к ним какой-нибудь визит, а о негативных - чтобы понимать, как сгладить ситуацию.

По данным источника газеты, близкого к правительству, в составленный Минэнерго список из примерно 40 компаний, которые должны будут составлять отчеты, вошли, в частности, "Мечел", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть", "Газпром", "Новатэк" и "Русгидро".