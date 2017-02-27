Финансовые новости
- |
- 27.02.17
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Ведомости": Кремль требует от бизнеса отчетов о чувствительных событиях
08:48 27.02.2017 |
Администрация президента России распорядилась начиная с апреля текущего года и до мая 2018-го проводить ежемесячный мониторинг экономических событий, способных оказать негативное или позитивное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. Как пишет в понедельник, 27 февраля, газета "Ведомости", информацию об этом, полученную от источников издания в компаниях металлургической, автомобильной промышленности и нефтегазового комплекса подтвердили два федеральных чиновника.
По сведениям газеты, ведущие компании должны будут ежемесячно готовить доклады о наиболее чувствительных событиях ряду министерств, в том числе Минэнерго, Минтрансу и Минпромторгу, которые в свою очередь будут предоставлять эту информацию в Кремль. Компании обязаны проанализировать каждый "риск" по ряду критериев: источник его появления, дата и оценка вероятности его возможного наступления, локализация, группы населения в зоне максимального риска, а также способы его ликвидации или минимизации последствий.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все это проводится "в русле обычного обмена информацией". Собеседники "Ведомостей", однако, уверены, что речь идет о подготовке к президентским выборам - Кремль хочет знать о позитивных событиях, чтобы приурочить к ним какой-нибудь визит, а о негативных - чтобы понимать, как сгладить ситуацию.
По данным источника газеты, близкого к правительству, в составленный Минэнерго список из примерно 40 компаний, которые должны будут составлять отчеты, вошли, в частности, "Мечел", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть", "Газпром", "Новатэк" и "Русгидро".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Махновщина "блокадников" может привести к торможению валютной либерализации и давлению на гривню - банкиры
ТОП-НОВОСТИ
|Четыре причины, почему Ляшко не станет спикером
|Почему "ватные" СМИ испугались доктрины информационной безопасности Украины
В Министерстве информполитики теперь не смогут рассказывать, что им не дает работать отсутствие законодательства. Теперь, в тандеме со Службой безопасности Украины, сотрудники "минстеця" получают все возможности для того, чтобы остановить работу информационной машины Кремля в Украине.
|Когда захват ДФС будет иметь смысл
|НБУ отрицает увольнение Гонтаревой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз ужесточил санкции против Северной Кореи
|Совет ЕС одобрил механизм приостановки безвизового режима
Совет Европейского Союза на заседании в понедельник принял постановление, предусматривающие приостановку действия безвизового режима для третьих стран. По новым правилам, инициировать процесс приостановки действия безвизового режима могут как страны-члены ЕС, так и Европейская Комиссия.
|Совет ЕС утвердил положение о безвизовом режиме с Грузией для краткосрочных поездок
|С 1900 года наибольший доход принесли акции компаний из ЮАР, Австралии и США
|Трамп подписал указ о сокращении государственного регулирования
Согласно указу, каждое федеральное ведомство должно будет создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами сокращения госрегулирования. Рабочие группы должны будут выяснить, какие элементы госрегулирования можно упростить, а от каких - отказаться.
|"Ведомости": Кремль требует от бизнеса отчетов о чувствительных событиях
|Баффет: финансовые консультанты обошлись клиентам в $100 млрд напрасных трат за 10 лет
Это интересно
|CrucialTec представила технологию распознавания нескольких отпечатков пальцев на дисплее смартфона
|Что плохого в том, чтобы украшать свое рабочее место?
|"Кадилаки" научатся запоминать предпочтения водителей
|Как заработать на еде, ничего не готовя
|Цена смартфона Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП камерой начинается с отметки $160
|Uber начал использовать беспилотные такси в двух городах США
|Восстановленные Samsung Galaxy Note7 будут оснащаться аккумуляторами меньшей емкости