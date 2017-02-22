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Топливно-энергетический комплекс
Credit Suisse оценил среднегодовую доходность российских акций в XXI веке в 1,2%
18:31 22.02.2017 |
Среднегодовая реальная доходность российских акций за период с 2000 по 2016 год составила 1,2%, отмечают аналитики инвестиционного банка Credit Suisse в обзоре Global Investment Returns Yearbook 2017 от 22 февраля.
Эксперты приводят сравнительную диаграмму реальных доходностей по нескольким классам российских активов: акции, облигации, векселя. За период с 1995 по 2016 годы доходность по акциям составила 4,8%, облигациям - 4,5%, векселя продемонстрировали отрицательную доходность в -0,8%.
За период с 2000 по 2016 годы реальная среднегодовая доходность всех классов составила: 1,2% - по акциям, 5,1% - по облигациям, -1,9% - по векселям.
Аналитики также оценили долю российского фондового рынка в общемировой капитализации. Если на 31 декабря 1899 года она составляла 6,1%, то на 31 декабря 2016 года Россия не вошла в список стран, имеющих значительный объем национального фондового рынка.
«Россия, как и Китай, не имеет непрерывной инвестиционной истории из-за длительного периода советского коммунизма, который длился более 70 лет после Октябрьской революции. В 1917 году инвесторы в национальные акции и облигации потеряли фактически все. Пока государственные облигации, купленные за рубежом, продолжали обращаться в таких финансовых центрах, как Лондон или Париж, спустя долгие годы после 1917 года, проценты по ним не выплачивались. Не смотря на то, что российское правительство в итоге достигло соглашения с Великобританией в 1986 году и Францией в 1996 году о выплате небольшой компенсации, инвесторы суммарно потеряли более 99% в текущем стоимостном выражении», - подводят итог аналитики Credit Suisse.
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|Credit Suisse оценил среднегодовую доходность российских акций в XXI веке в 1,2%
Аналитики банка также оценили долю российского фондового рынка в общемировой капитализации. Если на 31 декабря 1899 года она составляла 6,1%, то на 31 декабря 2016 года Россия не вошла в список стран, имеющих значительный объем национального фондового рынка.
|Инициированная российской стороной видеоконференция ТКГ не состоялась, поскольку сами россияне не вышли на связь - Олифер
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