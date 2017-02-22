Они лишились возможности проверить наличие гражданских или уголовных дел, открытых в отношении заинтересовавшего СМИ гражданина. На едином портале судебных инстанций фамилии участников процесса, а также его результаты можно теперь выяснить, лишь зная номер дела. В Минюсте Молдавии говорят о защите персональных данных граждан. Опрошенные DW эксперты видят в деперсонализации судебных решений препятствие в борьбе с коррупцией.

Безымянные вердикты

Деперсонализация судебных решений связана с защитой прав граждан на частную жизнь, пояснил для DW пресс-секретарь министерства юстиции Родион Гуштюк. Нововведение, по его словам, связано с "жалобами граждан на нарушение их прав из-за того, что на сайте публикуются их фамилии и процессы, в которых они фигурируют, а также судебные решения". Гуштюк считает, что эти претензии обоснованы, так как "не каждый хочет выставлять напоказ свою частную жизнь".

Это никак не нарушает ни профессиональные права журналистов, ни право граждан на получение информации, так как сотрудники СМИ "могут получить все сведения, отправив запрос в соответствующую судебную инстанцию", добавил пресс-секретарь. К тому же в Минюсте обещают в скором времени открыть на сайте судебных инстанций раздел "транспарентность", где будут публиковаться решения, принятые по уличенным в коррупции служителям Фемиды, а впоследствии - и вердикты по делам проворовавшихся чиновников. Однако сроки появления на портале этого раздела пока неизвестны.

Как сообщил Родион Гуштюк, поиск баланса между свободой слова и защитой персональных данных граждан будет обсуждаться на заседаниях рабочей группы, куда войдут чиновники Минюста и представители гражданского общества.

Высшая судебная палата (ВСМ) приняла решение о деперсонализации вердиктов еще в июле 2016 года, однако его практическая реализация началась только в конце января 2017 года. Тогда многие молдавские издания в знак протеста против затруднения доступа к информации вышли с новостями, где вместо имен чиновников указывались лишь инициалы, цифры были заменены словом "несколько", а фотографии затемнены.

Прикрываясь законом

По выражению министра юстиции Владимира Чеботаря, положениями закона о защите персональных данных действительно иногда злоупотребляют. Но, пояснил глава Минюста в интервью одному из местных СМИ, право журналистов на доступ к информации "не означает, что вам эту информацию должны преподнести на блюдечке. Выполняйте свою работу и сами ее ищите".

Однако многие госструктуры, констатирует в интервью DW главный редактор русской версии Центра расследовательской журналистики RISE-Moldova Владимир Тхорик, отказываются предоставлять журналистам общественно значимую информацию. Из-за этого RISE-Moldova уже полгода судится с министерством внутренних дел.

Причина в том, что в МВД отказались предоставить сведения о криминальном прошлом 10 политиков из Кишинева и Тирасполя, ссылаясь на закон о защите персональных данных. "Парадоксальность ситуации в том, что эти политики были замешаны в коррупционных схемах. Более того, фотографии некоторых из них висят на стендах в инспекторатах полиции", - возмущается журналист.

Тенденция к засекречиванию

В конце декабря 2016 года экс-комиссар полиции Кишинева Владимир Ботнарь подал в прокуратуру жалобу на журналистку Мариану Раца, которая, как он считает, нарушила его право на частную жизнь. В одной из статей в газете Ziara de Garda ("На страже") Раца упомянула, что чиновник зарегистрирован в доме стоимостью несколько миллионов леев, который принадлежит его дочери. Прокуратура отказала в возбуждении дела против представителя СМИ, но тема доступа к информации остается актуальной.

По словам председателя Ассоциации независимой прессы Молдавии Петру Маковея, часто под прикрытием закона о защите личных данных блокируется доступ к элементарной информации: "Коллега жаловалась, что в райцентре ей отказались сообщить число семейных врачей в районе, сославшись на этот закон". Как сообщил Маковей в интервью DW, еще два года назад такой проблемы не было, она появилась после того, как в обществе стало известно о краже миллиарда долларов из молдавских банков.

"И Минюст, и Национальный центр защиты персональных данных неправильно интерпретируют и национальное законодательство, и Европейскую конвенцию по правам человека. В Молдавии наблюдается тенденция к излишнему засекречиванию", - убежден Петру Маковей. По его мнению, ситуация с доступом журналистов к информации создает препоны в борьбе с коррупцией.

Общественный интерес предполагает

Юрист и правозащитник Ион Дрон, возглавляющий Центр инициатив и мониторинга публичных властей, также обеспокоен неверной интерпретацией европейских документов о защите личных данных.

"Пункт 2-й статьи 8-й Европейской конвенции по правам человека предусматривает возможность вмешательства в частную жизнь, если оно предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка", - подчеркнул Дрон. Он уверен, что бороться с коррупцией без доступа к информации бессмысленно, а ее утаивание госструктурами противозаконно.

Деперсонализация судебных решений на сайте судебных инстанций не имеет ничего общего с защитой персональных данных граждан, добавляет эксперт. По его оценке, это сделано в преддверии принятия закона о легализации капитала, "чтобы журналисты и другие граждане не смогли получить информацию о криминальных доходах лиц, которые их противники пытались или пытаются оспорить в судебных процессах".

16 декабря 2016 года парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект о либерализации капитала и налоговом стимулировании. Документ вызвал волну возмущения в обществе и критику специалистов. Ожидается, что второе чтение закона пройдет в ближайшее время.