МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении МИД РФ.

В.Чуркин родился в 1952 году. В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений. С 8 апреля 2006 года - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.

В.Чуркин умер в понедельник утром по местному времени в здании Российского диппредставительства на Манхэттене в связи с проблемами с сердцем, пишет New York Post со ссылкой на источники.

По данным источников, В.Чуркин был в постпредстве России на 67 улице, когда ему стало плохо из-за "проблемы с сердцем" около 9.30 утра местному времени.

Отмечается, что о его смерти было объявлено на заседании в ООН.

В.Чуркин был без сознания, и ему требовалось проведение сердечно-лёгочной реанимации, когда его везли в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, пишет издание.

