Несмотря на то что России удалось в прошлом году через Окружной суд Гааги добиться отмены арбитражных решений на сумму $50 млрд, вынесенных в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, другие связанные с ЮКОСом компании не оставляют попыток взыскать с России потерянные активы. Люксембургская Yukos Capital еще в 2013 году инициировала процесс в гаагском арбитраже против России и теперь одержала промежуточную победу - панель из трех арбитров решением два к одному постановила, что дело может быть рассмотрено по существу в соответствии с международным Договором к Энергетической хартии (ДЭХ).

Это промежуточное решение пока не имеет существенного значения - Россия будет оспаривать его в высшем суде Швейцарии и будет еще иметь возможность представить свои юрисдикционные возражения на этапе рассмотрения иска Yukos Capital по существу, подчеркивает генеральный директор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, координирует по поручению Минюста защиту по зарубежным претензиям бывших акционеров ЮКОСа) Андрей Кондаков. По его словам, арбитражный суд отклонил три из пяти юрисдикционных возражений российской стороны, но оставшиеся два возражения вместе с претензиями по существу спора будут рассмотрены на следующей стадии разбирательства.

Исковые требования Yukos Capital к Российской Федерации составляют $13 млрд. Это одно из трех дел так называемой второй волны (другие два - Luxtona против Российской Федерации и Financial Performance Holdings против Российской Федерации), которые не афишировались ни Россией, ни заявителями. FPH отозвала свой иск в прошлом году, арбитраж прекратил его рассмотрение, сообщал РБК. Иск кипрской Luxtona находится на стадии определения юрисдикции.

Yukos Capital утверждает, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. Но глава МЦПЗ утверждает, что выданные средства, по сути, принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивного займа и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов. По данным МЦПЗ, Yukos Capital, как и другие истцы в рамках дел «второй волны», фактически представляют интересы «российских олигархов» - основателей и бывших совладельцев ЮКОСа.

Аналогичным образом развивалось центральное «дело ЮКОСа» в гаагском арбитраже: компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum подали жалобы в 2005 году, через четыре года арбитраж постановил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения спора по Договору к Энергетической хартии. В 2014 году гаагский арбитраж присудил трем компаниям $50 млрд. Но Россия успешно оспорила юрисдикцию арбитража в голландском национальном суде (в Гааге, по месту нахождения третейского суда): в апреле 2016 года окружной суд Гааги признал, что Россия не являлась полноценным участником ДЭХ.

Хотя Россия подписала этот договор, регулирующий защиту иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор бывших стран СССР, в 1994 году, но так и не ратифицировала его. В договоре есть статья, предусматривающая его временное применение до вступления в силу. Если гаагский арбитраж в 2009 году посчитал, что Россия была связана обязательством временного применения, то окружной суд Гааги установил обратное. Этот же спорный вопрос был в центре внимания арбитража по иску Yukos Capital, и третейская группа фактически солидаризировалась с позицией гаагского арбитража от 2009 года.

Уже сегодня юридическая фирма, представляющая интересы Российской Федерации, вносит ходатайство об отмене промежуточного решения арбитража по Yukos Capital в Швейцарский федеральный суд, сообщил РБК Андрей Кондаков. Арбитраж ведется по правилам ЮНСИТРАЛ под эгидой Постоянной палаты третейского суда в Гааге, но местом арбитража является Швейцария, суд которой компетентен отменить арбитражное решение. По оценке главы МЦПЗ, швейцарский суд может рассматривать протест России до полугода. Параллельно российская сторона внесет ходатайство о приостановке арбитражного разбирательства по существу спора на время, пока Швейцарский федеральный суд не вынесет свое решение.

Арбитражный процесс по претензиям Yukos Capital - «единственный из существующих международных процессов по «делу ЮКОСа», который не вел МЦПЗ», говорит Кондаков. Это дело в интересах России вела юридическая фирма Cleary Gottlieb, которая в 2014 году уже проиграла центральное «дело ЮКОСа» против Российской Федерации на $50 млрд. Но последующей защитой России по спору с Yukos Capital, по всей видимости, будет заниматься именно МЦПЗ, сказал Кондаков. Он отмечает, что в свое время стороны в рамках исков «второй волны» договорились о конфиденциальности этих процессов, но Yukos Capital «грубо нарушила» это условие - информация о промежуточном решении арбитража утекла в одно из специализированных юридических изданий, очевидно, не по инициативе российской стороны, говорит он.