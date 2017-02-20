Акция протеста в Минске

Во многих городах Беларуси в воскресенье, 19 февраля, прошли акции протеста против декрета о "тунеядцах". В Гомеле на площадь Восстания вышло до 3 тысяч человек, сообщает "Хартия-97". Это самая многочисленная акция протеста с начала двухтысячных годов. В Гомеле собравшиеся скандировали "Уходи!" в адрес президента Александра Лукашенко, подписавшего декрет "О предупреждении социального иждивенчества". В соответствии с этим документом, жители Беларуси, не платящие налоги или платящие их менее 183 дней в году, вынуждены платить специальный сбор.

В Могилеве митинг и шествие на Ленинской улице собрали до тысячи человек. В Бресте вышли на улицы несколько сотен. Кроме того, акции прошли в Гродно и Витебске. Напомним, вечером 17 октября в Минске на акцию протеста против декрета вышло несколько тысяч человек. "В случае, если в течение месяца, до 17 марта 2017 года, власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия, подготовку которых поручаем нашим представителям", - говорится в резолюции митинга.