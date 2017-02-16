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Запасы золота в российских банках за 2016 год выросли в 2,2 раза
17:45 15.02.2017 |
Запасы золота в хранилищах российских банков за 2016 год выросли в 2,16 раза - до 69,8 тонны, следует из проанализированной отчетности кредитных организаций.
Наибольший вклад в рост запасов золота за 2016 год внес ВТБ - его запасы драгметалла выросли на 26,1 тонны (в 2,4 раза) до 45,5 тонны. На втором месте с ростом на 8,9 тонны (в 2,4 раза) до 15,3 тонны находится СбербанкSBER +1,27%. Замыкает тройку лидеров ФК "Открытие" с ростом на 2,4 тонны (в 1,9 раза) до 5,1 тонны.
Наибольший запас золота в 2016 году был достигнут по состоянию на 1 октября 2016 года и составил 87 тонн. Максимум цен на золото в 2016 году (1366,3 доллара за тройскую унцию) был достигнут в июле, после чего цена золота снизилась к концу года до уровня 1147,5 доллара.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что одной из причин повышенного интереса российских банков к золоту являются антироссийские санкции. "Банки, особенно государственные, опасаются ареста активов за рубежом в случае расширения санкций и предпочитают инвестировать в золото", - считает эксперт.
Такую же тенденцию активного наращивания золотых запасов демонстрирует и Банк России. Осадчий отметил, что за 2016 год Банк России увеличил запасы золота в международных резервах на 199,1 тонны или на 14,1%.
Банк России наращивает и долю золота в международных резервах. За 2016 год эта доля выросла на 2,75 процентных пункта - с 13,2% до 15,9%. До санкций она была существенно меньше. Например, на 1 января 2014 года доля золота в международных резервах Банка России составила всего 7,8%.
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