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Топливно-энергетический комплекс
NYT узнала о вводе Россией в эксплуатацию запрещенных крылатых ракет
07:50 15.02.2017 |
Несмотря на предостережения американских чиновников, Россия тайно ввела в эксплуатацию новую крылатую ракету. Об этом пишет издание The New York Times (NYT) во вторник, 14 февраля, указывая, что, с точки зрения американской стороны, этот шаг идет вразрез с и малой дальности, подписанным президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году в Вашингтоне.
Американские чиновники заявляют, что у россиян есть уже два дивизиона запрещенных крылатых ракет, в каждом из которых - по четыре пусковых установки и большой запас ракет. При этом отмечается, что пусковая установка крылатой ракеты очень похожа по конструкции на установку оперативно-тактических комплексов "Искандер", которая не запрещена международными договорами. Это может сильно затруднить их обнаружение и проверку, полагают в высшем руководстве ВС США.
Один ракетный дивизион пока находится на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а второй был переправлен оттуда на оперативную военную базу "где-то в стране", указывает The New York Times со ссылкой на анонимный источник, не пожелавший сообщать других подробностей. Американская сторона полагает, что это ракета SSC-X-8, однако теперь в документах разведки она проходит без обозначения "Х". Это подразумевает то, что она уже прошла стадию разработки и введена в эксплуатацию.
Еще при президенте Бараке Обаме в 2014 году администрация США пыталась убедить Кремль скорректировать это нарушение, поскольку тогда ракета находилась на этапе разработки. Вместо этого россияне разработали и ввели в эксплуатацию полностью функциональную систему, пишет издание.
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