Объем «плохих» долгов жителей России (задолженность с 90-дневной просрочкой) вырос по итогам 2016 года на 13% - до 1,26 трлн руб. (годом ранее рост составил 51%). Доля таких долгов составила 13,4%.

В целом объем просроченной задолженности увеличился на 13% - до 1,3 трлн руб., сообщает Объединенное кредитное бюро. Годом ранее темп роста объема просрочки достиг 49%. Доля просроченной задолженности составила 13,8%.

«Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения перед кредитными организациями отмечены в Ингушетии - 53,2% (2,7 млрд руб.), Карачаево-Черкесии - 27,6% (5,5 млрд руб.), Калмыкии - 23,8% (4,6 млрд руб.), Кабардино-Балкарии - 23,1% (6,9 млрд руб.) и Адыгее - 20,6% (4,1 млрд руб.), Краснодарском крае - 19,6% (55,8 млрд руб.), Астраханской области - 19,3% (10,5 млрд руб.), Калининградской области - 19% (8,2 млрд руб.), Ростовской области - 18,4% (35,9 млрд руб.) и Кемеровской области - 18,2% (27,2 млрд руб.)», - указывает ОКБ.Просрочка жителей России по рублевой ипотеке выросла за год на 14% - до 124,4 млрд рублей

Объем просроченной задолженности жителей России по рублевой ипотеке вырос в 2016 году на 14% - до 124,4 млрд руб. Просрочка достигла 4,2% общего объема долга по рублевой ипотеке.

Сильнее всего объем просрочки по ипотеке вырос в Калмыкии (+258%), Псковской области (+144%), Тыве (+95%), Республике Алтай (+87%), Забайкальском крае (+76%), Карелии (+76%).

«Важно учитывать, что такие значительные темпы роста возникают, прежде всего, из-за эффекта "низкой базы" (то есть изначально крайне малого объема просроченной задолженности) в этих регионах. Ипотечные портфели в этих регионах по-прежнему довольно высокого качества, а доля просроченной задолженности в них существенно ниже, чем в целом по стране. Так, в Калмыкии доля просроченной задолженности по ипотеке составляет 2,3% (114,6 млн руб.), в Псковской области - 0,8% (87,6 млн руб.), а в Тыве - 1,5% (73,0 млн руб.)», - уточняют в ОКБ.

В Тверской области, Камчатском крае и Курской области просроченная задолженность по ипотеке сократилась на 12%, 8% и 2% соответственно.

Наиболее высока доля просрочки по ипотеке в Ингушетии - 13,4% (41,9 млн руб.), Москве и Московской области - 11,1% (70,3 млрд руб.), Челябинской области - 7,1% (6,1 млрд руб.), в Калининградской области - 7% (841,4 млн руб.), Томской области - 4,8% (1,2 млрд руб.).



Доля просрочки жителей России по кредитам наличными составила в 2016 году 19,5%

Объем просроченной задолженности жителей России по кредитам наличными увеличился в 2016 году на 15% - до 813,8 млрд руб.. Просрочка достигла 19,5% общего объема таких долгов.

Самый значительный рост объема просроченной задолженности по кредитам наличными зафиксирован в Калмыкии (+63%), Марий Эл (+38%), Еврейской АО (+32%), Хакасии (+28%), Забайкальском крае (+24%). В Карачаево-Черкесии, Дагестане, в Ингушетии и Северной Осетии «просрочка» сократилась - на 7%, 5%, 3% и 2% соответственно.

Наиболее высока доля просроченной задолженности по кредитам наличными отмечена в Ингушетии - 59,7% (2,6 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии - 32,4% (4,2 млрд руб.), Калмыкии - 31,7% (3,6 млрд руб.), Кабардино-Балкарии - 27,9% (5,4 млрд руб.) и Марий Эл - 25,4% (2,8 млрд руб.).

Ниже всего эта доля в Чечне - 8,5% (1,1 млрд руб.), Магаданской области - 9,1% (897 млн руб.), Камчатском крае - 9,9% (1,2 млрд руб.), Сахалинской области - 11,9% (1,9 млрд руб.), Республике Саха - 12,6% (5,5 млрд руб.).



Просрочка жителей РФ по кредитным картам за год упала до минимума с ноября 2015 года

Объем просроченной задолженности жителей России по кредитным картам в 2016 году сократился на 3% - до 234,22 млрд рублей, достигнув минимального значения с ноября 2015 года. Доля просрочки составила 24,6% общего объема ссудной задолженности.

Сильнее всего объем просроченной задолженности по картам вырос в Еврейской АО (плюс 21%), Вологодской области (плюс 11%), Башкортостане (плюс 10%), Кемеровской области (плюс 10%), Самарской области (плюс 8%), Забайкальском крае (плюс 8%).

В Чечне (минус 11%), Тыве (минус 8%), Калмыкии и Ингушетии (по минус 7%), Чувашии (минус 6%), Смоленской и Липецкой области (по минус 5%), Орловской области (минус 4%), в Дагестане и Томской области (по минус 3%) объем просрочки» по картам сократился.

Выше всего доля просроченной задолженности по картам в Карачаево-Черкесии - 43,6% (1,1 млрд руб.), Башкортостане - 38,6% (10,4 млрд руб.), Кабардино-Балкарии - 36,9% (1,2 млрд руб.), Тыве - 35,7% (646,3 млн руб.), Калмыкии - 35,7% (700,7 млн руб.). Ниже всего она в Дагестане - минус 11,9% (317,4 млн руб.), Магаданской области - 15,9% (216 млн руб.), Сахалинской области - 16,8% (658,4 млн руб.), Москве и Московской области - 16,8% (46,9 млрд руб.), Камчатском крае - 17,9% (392,6 млн руб.).



Просрочка жителей России по автокредитам выросла в 2016 году сильнее всего - на 25%

Объем просроченной задолженности жителей России по автокредитам в 2016 году увеличился почти на 25% - до 84,62 млрд руб., продемонстрировав наиболее значительный рост по видам кредитов. Доля просрочки» достигла 17,2%.

Наиболее быстрыми были темпы роста объемов просроченной задолженности по автокредитам в Ингушетии (плюс 77%), Республике Алтай (плюс 69%), Адыгее (плюс 57%), Калмыкии и Чеченской республике (по плюс 56%), Кабардино-Балкарии (плюс 56%). Снижение этих объемов отмечено в Тверской области (минус 12%), Камчатском крае (минус 8%), Курской области (минус 2%).

Самая высокая доля просроченной задолженности по автокредитам отмечена в Калининградской области - 30,8% (966 млн руб.), Новосибирской области - 27,6% (1,7 млрд руб.), Бурятии - 27,3% (206,4 млн руб.), Владимирской области - 26% (1 млрд руб.), Кемеровской области - 25,1% (1,3 млрд руб.), самая низкая - в Кабардино-Балкарии - 8,7% (42,4 млн руб.), Чечне - 8,8% (52,9 млн руб.), Амурской области - 9% (33,2 млн руб.), Северной Осетии - 9,3% (25,5 млн руб.), Тамбовской области - 9,4% (254,8 млн руб.).

В исследовании ОКБ не были учтены данные по Крыму, Севастополю и Чукотскому АО из-за их недостаточности.