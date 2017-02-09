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Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от границы до места реализации
15:58 09.02.2017 |
Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от пункта пересечения границы России до места реализации. Такая мера вводится по просьбе белорусской стороны, говорится в пресс-релизе службы.
"Это позволит избежать претензий белорусской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий", - поясняется в сообщении.
Как отмечает Россельхознадзор, ранее фитосанитарная служба Белоруссии высказывала мнение, что вся продукция неизвестного происхождения, якобы поступающая с территории этого государства, на самом деле является фальсифицированной и произведена на территории России.
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