Президент Молдавии Додон и заместитель генсека НАТО Готтермюллер на пресс-конференции в Брюсселе

Президент Молдавии Игорь Додон завершил свой первый официальный визит в Брюссель в качестве главы государства. Об итогах поездки, продолжавшейся с 6 по 8 февраля, спорят молдавские аналитики и политики, ее бурно обсуждают представители гражданского общества и пользователи соцсетей. Додон, которого и в Кишиневе, и в Европе считают пророссийским политиком, провел несколько встреч с руководством ЕС и НАТО.

Среди его собеседников были председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, заместитель генсека НАТО Роуз Готтермюллер, комиссар ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Фрадерика Могерини. Для DW эксперты прокомментировали заявления Додона, прозвучавшие на этих встречах, и объяснили, что они означают для внешней и внутренней политики Кишинева.

Каждый при своем мнении

Основные вопросы, которые обсуждались Игорем Додоном и его собеседниками в Брюсселе, были связаны с соглашением об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Евросоюзом и Молдавией, приднестровским урегулированием и взаимоотношениями с НАТО. Как заявил Додон в беседе с Дональдом Туском, "в течение последних лет Евросоюз хоть и финансировал различные реформы, граждане страны не почувствовали изменение качества жизни. Если в результате очередных или досрочных парламентских выборов, либо в рамках референдума будет принято решение о том, что соглашение об ассоциации с ЕС нужно аннулировать, я как президент страны поддержу эту инициативу".

Додон напомнил, что в последние годы в молдавском обществе сократилось доверие к декларируемому властями евроинтеграционному курсу страны, а европейские чиновники, по его выражению, "поддерживали коррумпированные правительства в Кишиневе, а не граждан". Президент предложил начать трехсторонние переговоры по вопросам торговли между ЕС, РФ и Молдавией. Правда, цитируют СМИ интервью Додона после окончания встречи с Дональдом Туском, "европейским партнерам эта идея не очень нравится", в то время, как для Молдавии важно побыстрее начать эти переговоры, чтобы полноценно вернуться на российский рынок.

"Есть Россия, есть ЕС. У нас есть соглашение о свободной торговле и с одной стороной, и с другой. У них какие-то взаимные санкции, но из-за этого страдаем мы, маленькая страна. Нас тянет то один в одну сторону, то один - в другую", - пояснил Додон в интервью программе DW "Немцова.Интервью". И добавил, что Кишинев заинтересован в том, чтобы возобновить стратегическое партнерство с Москвой, сохраняя хорошие отношения с Брюсселем.

После встречи с молдавским президентом глава Европейского совета Дональд Туск написал в своем Twitter: "Я по-прежнему убежден, что сотрудничество Молдовы и ЕС в рамках соглашения об ассоциации и зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли в интересах Молдовы, ее реформ и будущего".

С больной головы на здоровую

Входящая в правящую коалицию Демпартия раскритиковала заявления главы государства в Брюсселе. Как сказано в распространенном 7 февраля пресс-релизе партии, Игорь Додон выступал на встречах с европейскими партнерами как партийный лидер, а не как президент страны.

"Он пренебрег желанием большинства граждан, проголосовавших на последних парламентских выборах за продолжение проевропейского курса" Молдавии и за реализацию соглашения об ассоциации с ЕС, отмечается в документе. Напомним, что по итогам выборов в ноябре 2014 года парламентское большинство составили Демократическая, Либерально-демократическая и Либеральные партии, декларирующие проевропейский путь развития.

Как считает преподаватель Кишиневского госуниверситета, доктор философии Анжела Колацки, из заявлений президента получается, что во всех наших бедах виновата Европа. "У нас клептократическая власть, власть воров, но кто помог им прийти к руководству страны? Разве не мы сами за них голосовали?", - задает эксперт риторический вопрос.

По мнению Колацки, перед поездкой президент должен был встретиться и обсудить свою позицию с премьером, спикером парламента, лидерами ведущих партий, но ничего этого не произошло. "Вообще же этот визит не официальный, а ознакомительный, потому что никаких важных решений, никаких документов подписано не было", - утверждает Анжела Колацки.

Заявления с последствиями

Денонсация соглашения с ЕС и вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) значится в программе оппозиционной Партии социалистов, которую Додон возглавлял с декабря 2011 года по ноябрь 2016. Социалисты выступают также против вступления страны в НАТО.

Именно в этом контексте, считают аналитики, Игорь Додон на встрече с заместителем генсекретаря альянса Роуз Готтермюллер попросил не спешить с открытием бюро НАТО в Кишиневе. "Мы считаем, что на данном этапе этот шаг помешает переговорному процессу по Приднестровью", - объяснил Додон.

Лидер ныне оппозиционной Либерально-демократической партии, экс-министр обороны Виорел Чиботару с этим не согласен. По его мнению, заявления Додона будут иметь неприятные последствия. В Молдавии, кроме "Партнерства во имя мира", реализуются еще несколько программ НАТО, в том числе программа по повышению обороноспособности государства, пояснил экс-министр в интервью DW.

"Отказ открыть офис НАТО в нашей стране равносилен отказу открыть здесь диппредставительство альянса, который много помогает нашей стране", - полагает Виорел Чиботару. С точки зрения политика, который назвал заявления Додона "провокацией", молдавский президент знает, что его слова не будут восприняты ни в Кишиневе, ни в Москве, а вот "наши отношения с Западом в сфере безопасности и обороны могут быть заморожены". Соглашение о создании бюро НАТО в Кишиневе было подписано в ноябре 2016 года в ходе визита в Брюссель премьер-министра Молдавии Павла Филипа. Открытие офиса альянса намечено на март 2017 года.

Доктор истории Борис Шаповалов в интервью DW назвал визит молдавского президента в Брюссель важным и значимым: "Додон выступил как настоящий глава государства, который стоит на страже интересов своей страны". Эксперт считает, что предложения, выдвинутые Игорем Додоном на встречах с еврочиновниками, будут по крайней мере обсуждаться руководством ЕС и, скорее всего, рано или поздно будут приняты.