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Топливно-энергетический комплекс
В 2017 г. в России появятся продуктовые карточки
16:55 08.02.2017 |
Эта программа обойдется государству в 240 млрд руб. (около $4 млрд). Российские СМИ приводят слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, который рассказал о принципе действия карточек.
Карточки позволят малообеспеченным людям приобрести продукты, которые они раньше не могли себе позволить: свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи.
Накопительной системы не будет, не потраченные в течение месяца баллы будут "сгорать".
Кроме того, эти деньги нельзя будет обналичить.
Минпромторг России сообщал, что получателями помощи могут стать 15 млн человек, ежемесячная выплата составит 1400 руб. Отовариться по карточке можно будет в любых торговых точках, работающих с национальной платежной системой.
По словам Мантурова, адресные продовольственные субсидии не только помогут малоимущим гражданам покупать недоступные для них товары, но и обезопасят государство от нецелевого использования выделенных средств.
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