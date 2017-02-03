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Топливно-энергетический комплекс
Лукашенко: Белоруссия обойдется без российской нефти
12:18 03.02.2017 |
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу заявил, что страна обойдется без российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость.
"Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Ярослав (Романчук, бывший кандидат в президенты и известный либеральный экономист - ред.) скажет, что это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость - это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой - российская, иранская, азербайджанская или американская нефть - это несопоставимо. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", - подчеркнул президент.
Напомним, что нефтегазовый спор Москвы и Минска начался в начале 2016 года, когда Белоруссия заявила о несправедливости цены на газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. В свою очередь Россия заявила о снижении беспошлинных поставок нефти, увязав это с недоплатой за газ и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. Осенью прошлого года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса, но спор все еще остается открытым.
На пресс-конференции он также заявил, что из-за неравных цен и условий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Белоруссия потеряла $15 млрд. "За это время из-за неравных цен, неравных условий Беларусь потеряли 15 миллиардов долларов. Они признают эту цифру. И вот они нам сейчас дали миллиардов пять кредитов. Ну хорошо, изъять у нас 15 миллиардов через цены - и потом дать нам наши же деньги, и то только третью часть, под процент больший, чем у МВФ", - заявил Лукашенко.
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