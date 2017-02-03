Президент Белоруссии Александр Лукашенко за оказание препятствий поставкам белорусского продовольствия в России предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

"Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода "данкверты" - нам надо решить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству", - сказал глава Белоруссии.

Россельхознадзор в ответ на критику Лукашенко заявил, что ограничения поставок продукции осуществляются в рамках правил международной торговли.

"Мы совершенно спокойно относимся к заявлениям главы Белоруссии и не видим причин бояться, Россельхознадзор осуществляет свою деятельность в рамках правил международной торговли", - сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, "вся аргументация по ограничениям на поставки продукции из Белоруссии неоднократно предоставлялась белорусской стороне". "Подобные заявления - юридическое право главы Белоруссии", - добавила Мелано.

В 2016 году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС. Часть ограничений была снята, однако в конце года министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что в поставках продовольствия на рынок РФ ограничены 20 белорусских компаний.