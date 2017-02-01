В 2016 году общий объем просроченных кредитов в России вырос на 13% до 1,3 трлн рублей (21,6 млрд долларов), показала статистика Объединенного кредитного бюро.

Как сообщает Би-Би-си, подавляющее большинство просроченных кредитов относится к так называемым плохим кредитам - то есть просроченным более чем на 90 дней. Вероятность, что банкам удастся получить эти деньги назад, крайне невысока и, скорее всего, такие долги им придется списывать.

На "плохие долги" приходится примерно 13,4% всех выданных в России кредитов. В 2016 году их объем вырос на 13% до 1,26 трлн рублей (20,9 млрд долларов).

На просроченную задолженность в декабре приходилось 13,8% от общего объема кредитов в России.

При этом темпы роста просроченной задолженности в прошлом году существенно замедлились по сравнению с 2015 годом, когда ее объемы выросли на 49%.

В 2016 году резко выросли объем и количество просроченных ипотечных кредитов, показали данные бюро. Общее количество просроченных ипотечных кредитов выросло на 39% с 91 880 до 114 160.

Общая сумма просроченного ипотечного долга за год увеличилась на 24% со 132 до 163 млрд рублей (2,7 млрд долларов). Сейчас просрочено примерно 4,4% от общего объема ипотечного долга, подсчитали эксперты ОКБ.

В самом ОКБ объясняют замедление темпов роста "плохих кредитов" тем, что банки изменили свою кредитную политику и стали грамотнее оценивать риски. Они стали лучше изучать заемщиков, больше работать с текущей базой клиентов и активнее собирать просроченную задолженность.

Кроме того, по данным ОКБ, в 2016 году розничное кредитование населения в целом начало расти.

В 2014-2015 годах на фоне девальвации рубля и падения доходов населения многие заемщики не смогли платить по своим долгам. Эксперты говорили о возможном кризисе неплатежей по кредитам. Банкам в результате пришлось резко изменить политику кредитования.

Ряд опросов показывают, что теперь россияне вместо того, чтобы идти в банки за кредитами, обращаются в различные организации, выдающие микрозаймы. Подобные компании дают небольшие суммы денег под значительный процент. При этом они, как правило, не проверяют заемщиков.

Именно с подобными компаниями было связано большинство скандалов из-за незаконных действий коллекторов в прошлом году.