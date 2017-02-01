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15:08 31.01.2017 |
С 30 января в Вооруженных силах Беларуси под руководством начальника Генерального штаба ВС - первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева проводится комплексная проверка уровня боевой готовности войск.
Об этом передает Depo.ua со ссылкой на "Наша нива".
Оценивать будут элементы боевых и обеспечивающих систем Вооруженных сил.
Основные задачи проверки - повышение слаженности органов военного управления (штабов), совершенствование способности командующих, командиров управлять подчиненными воинскими частями в различных условиях; контроль способности воинских частей и подразделений.
Согласно замыслу к проверке будут привлечены воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск. Предполагается также проверка системы пво полетами контрольных целей.
"Мероприятие плановое, хотя и содержит элемент внезапности для привлекаемых к проверке. Для них будет создаваться динамичная обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях ограниченности по времени и информации", - сообщило Минобороны Белоруссии.
Там отмечают, что мероприятия будут проходить в сложных условиях зимы. Это позволит на деле проверить способность систем технического и тылового обеспечения качественно выполнить задачи по обеспечению исправности функционирования вооружения и военной техники и доведения до войск положенных норм довольствия.
Во главу угла будут поставлены вопросы контроля за обеспечением безопасности военной службы.
Всего планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса будет призвано около 3000 военнообязанных.
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