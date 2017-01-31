Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству и акимам провести широкую работу среди населения по внедрению обязательного медстрахования.

"Наряду с системой образования должна измениться и система здравоохранения. С 1 июля текущего года начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой. Участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством", - говорится в послании президента к народу Казахстана, опубликованном в понедельник на сайте глав государства.

В этой связи, отмечается в документе, правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОМС равные условия.

Необходимо также законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства.

"Поручаю правительству и акимам провести широкую информационно-разъяснительную работу", - сказал Н.Назарбаев в послании.

