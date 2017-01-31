В четверг, 2 февраля, в Роскомнадзоре пройдет совещание с участием представителей трех крупнейших российских сотовых операторов - МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома». На нем будет обсуждаться вопрос продления лицензий на оказание услуг связи в стандарте UMTS (3G). Об этом РБК рассказал представитель одного из участников рынка. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался комментировать эту тему; однако собеседник, близкий к ведомству, подтвердил, что такое совещание планируется.

«Большая тройка» получила федеральные лицензии 3G на конкурсе в мае 2007 года. Срок их действия - десять лет. По условиям лицензий компании должны оказывать услуги на территории всей страны. На Крым, который был присоединен к России в начале 2014 года, эти требования не распространялись.

До 1 января 2017 года действовало утвержденное правительственным постановлением №1326 положение об особенностях применения законодательства России в сфере услуг связи на территориях Крыма и Севастополя. Согласно этому документу, лицензии, разрешения на использование радиочастот и нумерации, выданные на всю страну, не действовали на полуострове. Как пояснила РБК руководитель телекоммуникационной и медиагруппы юридической компании «Пепеляев Групп» Наталья Коваленко, истечение срока действия этого положения не означает, что федеральные операторы обязаны оказывать услуги в Крыму. «Если федеральная лицензия была получена до присоединения Крыма, то в лицензионных условиях территория Крыма не была и не могла быть обозначена, а значит, ее обладатель не обязан оказывать там услуги», - поясняет Коваленко.

В выданных МТС, «МегаФону» и «ВымпелКому» в 2007 году лицензиях указан срок, не позднее которого оператор должен начать оказание услуг в каждом из 86 регионов России (столько было на момент выдачи документа), и Крыма среди них нет.

При этом источник РБК, близкий к Роскомнадзору, напомнил, что в декабре 2013 года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение эфирного ресурса в стране) решила, что все операторы при получении новых, внесении изменений или продлении ранее выданных разрешений на использование частот для технологий 2G, 3G и 4G должны получать обременения по охвату небольших населенных пунктов. В случае с диапазоном 1-2,2 ГГц, частоты в котором «большая тройка» выиграла на конкурсе в 2007 году, связью должны быть охвачены все населенные пункты лицензионной территории, то есть всей страны, в том числе и в Крыму, с числом жителей более 2 тыс. человек.

МТС и «ВымпелКом» торгуются на американских биржах NYSE и NASDAQ, «МегаФон» - на Лондонской фондовой бирже. И выход «большой тройки» на рынок Крыма чреват для нее западными санкциями. Например, американские и европейские поставщики оборудования и другие партнеры операторов могут отказаться работать с российскими операторами. Также может возникнуть необходимость реструктуризовать состав акционеров компаний, среди которых есть зарубежные компании и фонды.

До аннексии Крыма к России на его территории работали украинская «дочка» МТС и «Киевстар» (наряду с «ВымпелКомом» принадлежит VimpelCom Ltd). Эти компании вынуждены были уйти с местного рынка, чтобы не нарушать законодательство Украины. К настоящему времени сети 3G в Крыму запустили местные игроки, и для новых может не хватить места в эфире, хотя проверить, так ли это, нельзя: данные о распределении радиочастот на полуострове засекречены.

По словам источника, близкого к Роскомнадзору, МТС, «МегаФону» и «ВымпелКому» придется отказаться от федеральных лицензий 3G. Сейчас рассматривается вариант, что они получат разрешение на оказание этой услуги в определенных федеральных округах или регионах, за исключением Крыма и Севастополя.

«Важно, чтобы абоненты не остались без связи, ведь сейчас смартфоны с 3G - самые массовые устройства для выхода в интернет. Как это будет оформлено, вопрос второго плана», - заявил РБК представитель МТС Дмитрий Солодовников в ответ на вопрос, готова ли компания отказаться от федеральной лицензии 3G. По данным «ТМТ Консалтинга», по итогам 2016 года в России насчитывалось 113 млн пользователей мобильного интернета. В компании не оценивали количество абонентов 3G, но известно, что связью 4G пользовалось 22 млн абонентов.

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева сообщила, что компания подала заявку на продление лицензии 3G, однако от дальнейших комментариев отказалась. Представитель «МегаФона» не ответил на вопросы РБК.

Для других российских сотовых операторов, оказывающих услуги 3G, проблема неактуальна: они работают на основании решения ГКРЧ, разрешившего для организации сетей 3G использовать лицензии и частоты, выделенные для связи 2G. Последние, в свою очередь, выделялись на отдельные регионы, а не на всю страну.