Более трех сотен различных сайтов подверглись хакерским атакам в Казахстане. Как отметили в понедельник, 30 января, в министерстве информации и коммуникаций республики, в прошедшие выходные Службой реагирования на компьютерные инциденты зафиксированы взломы 21 интернет-ресурса местных исполнительных и представительных органов власти.

В свою очередь казахстанский Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) на своей официальной странице в Facebook сообщил, что "в результате взлома был произведен массовый дефейс (тип хакерской атаки, при которой изменяется главная страница веб-сайта. - Ред.) 323 сайтов. Среди них не только органы власти, но и больницы, колледжи, театры, библиотеки.

По мнению экспертов, атака стала возможной из-за пренебрежения владельцами сайтов мерами безопасности. В итоге "не исключается утечка чувствительных данных, в том числе персональной, финансовой информации, доступов к другим сервисам и системам", отметили специалисты ЦАРКА.