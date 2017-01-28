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Топливно-энергетический комплекс
В России существенно сократят расходы на научные исследования
11:58 27.01.2017 |
На научные исследования потратят на 19 млрд рублей меньше, чем планировалось, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный в министерстве образования и науки России.
Речь идет о корректировке федеральной целевой программы развития научно-технологического комплекса на 2014-2020 годы. Ее финансирование министерство предлагает сократить на 25 млрд рублей, причем это будет не первое сокращение.
Программа была принята в 2013 году и предполагала, что за шесть лет на развитие науки и техники будет потрачено 239 млрд рублей (4 млрд долларов). Затем программа корректировалась, сейчас сумма составляет 228,7 млрд рублей (из них 187,2 млрд рублей - из федерального бюджета). Минобрнауки предлагает сократить ее до 203,7 млрд рублей (из бюджета - 168,3 млрд рублей).
На научные исследования обновленный план предусматривает 103 млрд рублей, что на 19 млрд рублей меньше, чем в действующей программе. В министерстве образования объясняют корректировку программы приведением ее в соответствие с федеральным бюджетом. Расходы бюджета на Федеральное агентство научных исследований сократятся на 10%, как и на другие ведомства.
Какие именно исследования попадут под секвестр, из проекта постановления не ясно. Там сказано только, что они направлены "на решение комплексных научно-технологических задач". Сокращение должно пройти поэтапно - на треть меньше в 2017 году, в следующие два года - в два раза меньше от запланированного.
Больше всего государство сэкономит на материально-технической инфраструктуре, проектах популяризации науки и на организации международных мероприятий. А вот расходы на прикладные исследования, связанные с "развитием отраслей экономике", трогать не будут.
По другим статьям, напротив, планируется повышение расходов. На 7,2 млрд рублей больше должны получить Курчатовский институт, Московский энергетический институт, Московский инженерно-физический институт и другие организации на строительство, реконструкцию и техническое оснащение.
Минборнауки не видит ничего страшного в сокращении финансирования. Представитель министерства сказал РБК, что прикладные исследования должны получить больше внебюджетных инвестиций. В целом расходы на науку в ближайшие годы даже увеличатся - в 2017 году на 8,5 млрд рублей. Это на 5,6%, больше, чем в 2016 году. В дальнейшем ожидается рост на 8-10% в год, сказали в министерстве.
Ученые не согласны с заявлениями чиновников о том, что расходы на науку растут.
"Есть программа фундаментальных исследований Академии наук. Ее сократили за последние три года практически в два раза", - сказал РБК президент РАН Владимир Фортов. Он напомнил, что в декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал стратегию научно-технологического развития, в которой наука названа государственным приоритетом.
"Сегодня все институты испытывают недостаток средств именно на фундаментальные исследования. Нам говорят, что мы должны зарабатывать", - пожаловался РБК первый замдиректора Института экономики РАН Дмитрий Сорокин.
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