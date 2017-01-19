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Демпартия Молдавии осудила заявление Додона о выходе из ассоциации с ЕС
19:25 17.01.2017 |
Демократическая партия Молдавии осудила заявление президента республики Игоря Додона, который высказался о необходимости расторжения соглашения об ассоциации с ЕС, сообщили в пресс-службе политсилы.
Додон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник не исключил, что соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано после следующих парламентских выборов. Также он выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом и попросил, чтобы республика стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии.
"Демократическая партия категорически против позиции, выраженной президентом Додоном, относительно аннулирования соглашения об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Мы нейтрализуем политически любую попытку аннулировать это соглашение", - говорится в заявлении Демпартии, которая считается ядром коалиционного большинства в парламенте.
В тоже время в партии подчеркнули, что "двусторонние отношения между Молдавией и Россией очень важны для республики". По мнению демократов, Молдавия должна быть открытой для укрепления отношений с РФ.
Демократы отметили, что "инициатива президента Игоря Додона о подписании меморандума с Евразийским экономическим союзом не имеет юридической силы, так как не существует реальных механизмов для реализации этого внешнеполитического проекта". "Эта инициатива Игоря Додона останется на уровне политического намерения, и ДПМ сделает все возможное, чтобы ее отклонить, как не соответствующую интересам государства", - подчеркнули в партии.
Демократы попросили парламент республики обратить внимание на позицию президента Молдавии, озвученную 17 января в рамках официального визита в Москву, и сделать заявление, подтверждающее приверженность страны к продолжению проевропейского пути.
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